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Per poter circolare con la propria moto è essenziale essere in possesso di una polizza RC moto. Si tratta di un obbligo di legge, ma include anche diversi vantaggi da non sottovalutare. Lo scopo principale è quello di offrire una tutela economica al conducente in caso di incidenti, con la possibilità di integrare la copertura con garanzie accessorie che possono rivelarsi estremamente utili.

Se state valutando la sottoscrizione di una polizza moto, questo articolo fa al caso vostro. Di seguito trovate un elenco chiaro e completo degli obblighi e dei vantaggi legati a questa copertura assicurativa.

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Quali sono gli obblighi di legge

In Italia, la legge impone che ogni motociclo circolante sia coperto da un’assicurazione RC Moto, ossia Responsabilità Civile per Motocicli. Questa polizza copre i danni causati a terzi in caso di incidente, nei limiti dei massimali previsti dal contratto.

La normativa è molto rigorosa: chi circola senza una copertura RC Moto rischia sanzioni amministrative, multe salate e il sequestro del veicolo. Inoltre, in caso di incidente, il conducente non assicurato è tenuto a risarcire personalmente tutti i danni provocati, il che può comportare un impatto economico estremamente gravoso.

Come funziona l’assicurazione moto?

La polizza RC Moto copre i danni materiali e fisici causati a terzi in seguito a un incidente di cui il conducente è responsabile. Ad esempio, i costi per riparazione dei danni al veicolo danneggiato, le spese mediche per lesioni personali o di soggetti terzi coinvolti nell’incidente così come eventuali risarcimenti per danni a strutture o beni privati.

Il funzionamento della polizza è poi molto semplice: l’assicurato paga un premio assicurativo, che varia in base a diversi fattori, tra cui la cilindrata e il modello della moto, l’età del conducente e la sua esperienza di guida ma anche la provincia di residenza, poiché il rischio di incidenti può variare in base al traffico e alle condizioni stradali locali.

Una volta stipulata, la copertura è attiva per un periodo di tempo prestabilito (generalmente 12 mesi), durante il quale il conducente può circolare legalmente.

Sarà successivamente fondamentale verificare regolarmente che la propria copertura assicurativa sia attiva e valida. In Italia è previsto un periodo di tolleranza di 15 giorni dopo la scadenza della polizza, durante il quale la copertura rimane valida per consentire il rinnovo. È obbligatorio avere con sé il certificato assicurativo. Per controllare se una moto è assicurata, si può accedere al database nazionale inserendo semplicemente la targa del veicolo.

Quali sono i vantaggi

Sottoscrivere una polizza RC Moto non è solo un obbligo legale, ma rappresenta anche una scelta intelligente per garantire maggiore serenità alla guida.

Il primo vantaggio è la protezione economica. Gli incidenti possono causare danni di entità significativa, sia materiali che personali, che potrebbero pesare gravemente sulle proprie finanze. Una polizza RC Moto con massimali adeguati permette di trasferire questi costi all’assicurazione, che si occuperà di risarcire i danni.

È possibile anche aggiungere garanzie accessorie per aumentare il livello di protezione. Ad esempio:

Furto e incendio: copertura per danni o perdita del veicolo in caso di furto o incendio.

Infortuni del conducente: tutela personale in caso di lesioni riportate durante un incidente.

Assistenza stradale: utile per ricevere supporto in caso di guasti o emergenze.

Un altro vantaggio delle polizze moto è la loro flessibilità. Si possono confrontare diversi aspetti, come il premio annuale, i massimali e le garanzie accessorie, per trovare una soluzione su misura che risponda alle proprie esigenze.