Pollino: diversi giovani tra escursionisti travolti dal torrente

COSENZA, 20 AGOSTO - Ci sono diversi giovani, ed anche ragazzini, tra gli escursionisti che questa mattina hanno raggiunto Civita, nel Cosentino, Parco del Pollino, alla scoperta delle gole del Raganello.

Non si conosce ancora con precisione, comunque, il numero delle persone presenti nella zona al momento della piena del torrente. Il capo della Protezione civile calabrese, Carlo Tansi, ha fatto sapere che il gruppo principale di escursionisti aveva una guida ufficiale "ma - ha aggiunto - sono stati davvero molto imprudenti, considerato che gia' dalla giornata di ieri in tutta la regione era stato lanciato lo stato di allerta per piogge abbondanti"