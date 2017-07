Polonia, il presidente Duda respinge la riforma della giustizia: "limita l'autonomia dei giudici"

VARSAVIA, 24 LUGLIO – “Ho deciso di porre il veto sulla legge sulla Corte suprema e su quella sul Consiglio superiore della magistratura”, è quanto ha affermato il presidente polacco, Andrzej Duda, in una conferenza stampa a Varsavia, riguardo alla sua decisione di non apporre la firma alle leggi che avrebbero riformato le attuali norme che disciplinano la giustizia, rimandandole in parlamento.

La decisione sarebbe scaturita in seguito della mancata consultazione dell’ufficio presidenziale prima dell'approvazione in aula. Inoltre, sono stati contestati i punti del disegno di legge in cui è previsto il pensionamento anticipato dei giudici della Corte suprema e la nomina dei loro sostituti direttamente da parte del ministero della giustizia, ritenuto un rischio all’autonomia dei giudici polacchi.

Inoltre, si sono svolte in 160 città polacche, come Varsavia, Cracovia e Wroclaw, manifestazioni contro la riforma giudiziaria. Anche all’estero sono stati organizzati raduni in segno di protesta.

Immagine da: corriere.it

Caterina Apicella