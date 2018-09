Ponte Morandi, parla il presidente di Autostrade: "È nostro dovere ricostruirlo"

GENOVA, 13 SETTEMBRE - “Autostrade ha l'obbligo e il diritto di provvedere nel tempo più breve possibile alla ricostruzione del ponte Morandi di Genova”. A chiarirlo è, in un’intervista al Messaggero, il presidente di Autostrade per l'Italia, Fabio Cerchiai, secondo il quale, da parte sua, “il ministero dei Trasporti ha l'obbligo di documentare le eventuali violazioni del concessionario, cosa che fino ad oggi non ha fatto”.

“Vorrei ricordare – ha aggiunto Cerchiai – che noi agiamo anche nell'interesse di circa 31.000 lavoratori e 55.000 azionisti, piccoli e grandi, italiani e stranieri. Ma ripeto, per noi oggi la prima preoccupazione è quella di alleviare la sofferenza dell'intera comunità genovese".

Il numero uno di Autostrade rivolge una battuta anche al possibile ingresso di Fincantieri nella ricostruzione del ponte: “Siamo aperti a ogni contributo che possa aiutare a ricostruire il ponte prima e meglio. Fincantieri è benvenuta".

Claudio Canzone

Fonte foto: firstonline.info