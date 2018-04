Pordenone, 22 immigrati ex richiedenti asilo arrestati per spaccio di droga

PORDENONE, 19 APRILE 2018 - 22 cittadini stranieri sono stati arrestati nell'ambito di un'operazione antidroga portata a termine all'alba di oggi dalla Polizia di Stato di Pordenone. L'indagine è stat coordinata dalla Procura della Repubblica di Pordenone.

Il gruppo, composto da pakistani e afghani giunti in città per richiedere asilo politico ma che gli è stato negato, era riuscito ad imporsi nella gestione delle piazze di spaccio nei parchi cittadini, controllando il mercato, soprattutto delle droghe leggere. Il luogo privilegiato per la loro attività era il parco di fronte alla stazione ferroviaria. Tra gli acquirenti numerosi studenti, molti dei quali minorenni e giovanissimi.

In tuttale sono stati sequestrati circa tre chili marijuana, ma si stima che gli arrestati - che vivevano per strada o in case private, ospiti di connazionali - avessero un giro di affari da almeno un chilo a settimana.

"Ecco gli effetti dell'immigrazione incontrollata voluta dalla sinistra al Governo - scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni - Chi spaccia ad un minorenne dovrebbe essere accusato di tentato omicidio".

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it