Pordenone: aggredisce autista e poi accoltella carabiniere

PORDENONE, 1 AGOSTO - Questa mattina, intorno alle 10:30, ad Azzaro Decimo (Pordenone) un uomo ha aggredito l’autista di un autobus e poi ha accoltellato un carabiniere che si era avvicinato per soccorrerlo.

L’aggressore, un ventottenne del Burkina Faso, disoccupato e già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato per lesioni aggravate, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo ha avuto un attacco d’ira all'arrivo dell’ autobus della linea extraurbana iniziando a sferrare pugni sulle vetrate. L’autista si è avvicinato a lui cercando di fermarlo, ma il ventottenne lo ha aggredito con pugni e calci. Sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale.

Al loro arrivo l’aggressore ha dato ancor più in escandescenze ma, successivamente, pareva essersi calmato. Quando tutto sembrava risolto, invece, ha estratto un coltello da cucina con cui ha ferito, con un fendente al costato, un brigadiere, causandogli lesioni non profonde. Il militare, è ora ricoverato in ospedale ma fortunatamente non è in pericolo di vita. L'aggressore è stato poi immobilizzato nonostante la resistenza violenta nei confronti dei militari dell'Arma. I carabinieri feriti sono stati prontamente medicati al Pronto Soccorso.

Fonte immagine: ilfattoquotidiano.it

Fabio Di Paolo