PordenoneLegge, il festival della cultura

PORDENONE, 23 SETTEMBRE - Oltre 600 autori e libri presentati in uno dei festival di letteratura più

amati: PordenoneLegge è questo e altro ancora. Dai romanzi ai saggi, fino ai libri per ragazzi e bambini.

I grandi nomi del giornalismo e della letteratura nazionale e internazionale hanno deciso di presentare i

propri testi - o semplicemente di affrontare un argomento - di fronte agli spettatori: fra questi vanno citati

Paolo Mieli, Dario Di Vico, Marco Damilano, Aldo Cazzullo, Lilli Gruber, Jeffery Deaver, Emilio Gentile,

Ilvo Diamanti e Fabio Bordignon.



Paolo Mieli, presente in due incontri, ha parlato di Oriana Fallaci e della libertà di stampa: ripercorrendo

le tappe storiche del giornalismo e del diritto di cronaca, Mieli ha poi paragonato la storia dei giornali alla

storia professionale di Fallaci. Dagli inizi con gli articoli relativi alla moda e alla società, passando per la

guerra in Vietnam e finendo con le interviste ai grandi della terra.



Mieli ha ricordato come non c'è stato mai nessun italiano, prima e dopo Fallaci, altrettanto famoso in

tutto il mondo. La sua spregiudicatezza, il suo litigio costante con gli intervistati, la sua sfrontatezza nel

fare domande le hanno fatto avere le luci della ribalta. Essere intervistati da Fallaci era il sogno di

chiunque volesse ottenere fama internazionale.



Altrettanto interessante il meeting con protagonista Dario Di Vico: il giornalista del Corriere della Sera ha

intervistato tre persone che hanno avuto esperienze all'estero: Leonardo, che fin da 17 anni ha viaggiato

e studiato tra Galles, Inghilterra, Colombia e Stati Uniti; Benedetta, studiosa all'università di Padova che

ha usufruito del viaggio Erasmus per andare a Oviedo, in Spagna; e Luca, che a 30 anni ha deciso con

la famiglia di lasciare Pordenone e il proprio lavoro per recarsi a Bruxelles a lavorare per organizzazioni

internazionali.



I tre protagonisti hanno parlato della loro esperienza fuori dall'Italia, delle differenze che hanno trovato, di

ciò che ricorderanno con più piacere, di quello che hanno scoperto dell'Italia guardandola da fuori. E

hanno terminato rispondendo ad una domanda: "Esiste l'identità italiana?", ognuno dando il proprio

parere ripercorrendo la propria vita.



Paolo Mieli è anche intervenuto alla presentazione del nuovo romanzo di Antonio Scurati, "M": lo

scrittore ha provato a raccontare i primi anni al potere di Mussolini, attraverso un racconto più romanzato

che saggistico. "Non ho avuto pregiudiziali mentre scrivevo", ha voluto sottolineare Scurati. "Sì, sono

antifascista, ma ciò non significa che non posso scrivere del fascismo da dentro, cercando di capire di

più".



"Tutto ciò che si trova nel romanzo pronunciato da Mussolini è stato veramente detto, mi sono

documentato e ho controllato da tre fonti diverse", ha voluto sottolineare Scurati. L'autore, applaudito

costantemente dal pubblico, ha spiegato che all'interno del romanzo "si racconta un Mussolini forse

inedito, sconosciuto ai più". Ha confermato Mieli: "I saggi storici sul fascismo sono noiosi per i lettori

comuni; questo romanzo è magnifico".



Danilo De Rosa