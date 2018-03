Portici, l\'Associazione ArsDiapason festeggia 25 anni di attività con un evento a Villa Fernandez

PORTICI, 17 MARZO – Domenica 18 marzo, presso la prestigiosa Villa Fernandez di Portici, sita in via Diaz, si terrà un evento per festeggiare i 25 anni di attività dell’Associazione ArsDiapason, un’associazione nazionale culturale di promozione sociale per la salute, il benessere e lo sviluppo armonico dell’individuo nell’ambiente. Da anni ArsDiapason opera sul territorio comunale.

La Presidente Nazionale, Dott.ssa Germana De Leo, e la Presidente della sezione Campania Dott.ssa Anna Improta, lavorano attivamente per il benessere della famiglia, dei bambini e dell’ambiente mettendo la loro professionalità a supporto delle esigenze del territorio.

L’evento ha avuto il benestare del Sindaco di Portici, Dott. Vincenzo Cuomo e dell’Assessore alle Pari Opportunità, Dott.ssa Grazia Buccelli - molto sensibili alle tematiche del terzo settore –, che hanno concesso per l’occasione la sede di Villa Fernandez.

[foto: artribune.com]



Antonella Sica