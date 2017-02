Porto-Juve: Bonucci va in tribuna

OPORTO, 21 FEBBRAIO - Vigilia agitata in casa Juve: confermate le indiscrezioni delle ultime ore, che volevano Leonardo Bonucci relegato in tribuna per il match tra Juventus e Porto valido per l'andata degli ottavi di finale di Champions League.

Nella conferenza stampa odierna il tecnico Allegri ha infatti risposto alla domanda sul difensore italiano dichiarando : "Devo dare una risposta politica o una risposta... Domani Bonucci va in tribuna". L'allenatore ha poi proseguito dicendo che queste "sono cose che capitano in una stagione" e che ha già "concordato con la società di fare una donazione benefica" per scusarsi del proprio comportamento.

Sul punto è intervenuto anche il capitano della Juventus, Buffon, affermando che "quando si è un giocatore importantissimo, come può essere Leo o come possano essere altri in questa squadra, bisogna essere anche i primi a sacrificarsi per il bene della stessa".

La decisione è stata presa dal mister bianconero di concerto con la dirigenza, e segue il litigio avuto da Allegri con Bonucci alla fine di Juventus-Palermo giocatasi venerdì scorso.

Paolo Fernandes



Foto: corrieredellosport.it