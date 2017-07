Porto santo Stefano, la comandante dei vigili spara al figlio e poi si uccide

PORTO SANTO STEFANO, 27 LUGLIO- La tragedia è avvenuta stamane a casa della donna, Loredana Busonero, comandante dei vigili urbani dell’Argentario e vedova di Marco Visconti, sindaco del comunue di Monte Argentario, scomparso lo scorso anno per un’emorragia cerebrale.



Secondo la ricostruzione, la donna ha puntato la pistola d’ordinanza contro il figlio diciassettenne, colpendolo mortalmente, e poi ha rivolto l’arma contro se stessa, verso la tempia, morendo sul colpo.



Il figlio è morto in preda di dolori agonizzanti mentre l’ambulanza cercava di raggiungere il prima possibile l’ospedale di Santa Maria delle Scotte di Siena.



A dare l’allarme, i vicini di casa, che hanno sentito degli spari provenire dall’abitazione della donna, probabilmente solo due colpi.



La tragedia, avvenuta in un condominio della Strada del Sole, nella parte alta del Paese, lascia tutti sconvolti. Il figlio della comandante frequentava il liceo scientifico di Orbetello e i suoi amici hanno detto di lui:” Un ragazzo perfetto, bravo, simpatico”, mentre un’amica della donna ha riferito:” Non riusciamo a capire che cosa sia successo, non c’erano segnali. Loredana ieri aveva lavorato come sempre. Era serena”.



Insieme al marito ed altre persone, Loredana Busonero era stata rinviata a giudizio per concussione e tentata concussione ma nel 2013 tutte le accuse erano cadute “perché il fatto non sussiste”.

(foto presa dall'account Facebook della donna)

Eleonora Ranelli