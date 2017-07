Porto Torres, capotreno molestata durante controllo biglietti

PORTO TORRES, 16 LUGLIO - Una capotreno è stata aggredita e palpeggiata da un gruppo di nigeriani durante l’ordinario controllo dei biglietti. E’ successo a Porto Torres, in Sardegna, dopo che la capotreno aveva invitato i passeggeri ad esibire il biglietto di viaggio.

La donna è stata assalita subito dopo aver chiesto i biglietti al branco che, essendone sprovvisto, ha cominciato ad accerchiarla per molestarla ed aggredirla. La capotreno si è poi dovuta rivolgere, in stato di shock, ai medici del pronto soccorso della città. Sarebbe infatti sotto osservazione dopo l’accaduto.

L’episodio si sarebbe verificato in partenza da Porto Torres, in un treno diretto a Sassari. La Polizia ferroviaria avrebbe in ogni caso identificato gli aggressori, mentre non è ancora noto se siano stati sottoposti a fermo.

Il fatto è stato ben presto denunciato dal mondo dei sindacati, che accusano l’ennesima situazione di impunità e di mancata protezione nei riguardi dei controllori: «Non si può continuare così, con i lavoratori dei trasporti in balìa dei violenti» - afferma Antonio Piras di Fit Cisl. «Ormai registriamo un episodio di violenza al giorno. Chiediamo a ‘Protezione aziendale’ di Trenitalia un incontro urgente per valutare ulteriori azioni e iniziative da mettere in campo per meglio tutelare l’incolumità fisica del personale di front-line».

La solitudine del personale di bordo, spesso sottoposto ad aggressioni e vessazioni, è ormai alla luce del giorno, considerati i casi degli ultimi anni. Casi che hanno interessato anche le grandi città del Paese: da Firenze a Genova, sino a Bologna e Milano, con il clamoroso episodio dell’attacco subito dai controllori a colpi di machete.

foto da: ilgiornale.it

Cosimo Cataleta