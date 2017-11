Porto Torres, finisce in manette un uomo ricercato da luglio

SASSARI, 29 NOVEMBRE 2017 - Era irreperibile dal luglio scorso ma è stato intercettato e arrestato dagli agenti della Squadra Mobile di Sassari, che lo cercavano per notificare l'ordine di carcerazione.

M.P., un pregiudicato di 52 anni di Porto Torres con precedenti per reati di droga e contro il patrimonio, è stato intercettato dopo una giornata di appostamenti e pedinamenti mentre si trovava in auto con un amico che, da Porto Torres, lo stava accompagnando verso Sassari.

L'uomo dovrà scontare una condanna a un anno, un mese e 28 giorni di reclusione per reati in materia di stupefacenti. Durante la perquisizione gli sono stati trovati addosso 13 grammi di anfetamine.

L'uomo non è nuovo alla latitanza e rintracciarlo non è stato facile. Già in manette nel 2016, era riuscito a sfuggire cambiando nascondiglio in continuazione.

Questa volta, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti guidati dalla dirigente Bibiana Pala, l'uomo si era nascosto in un casolare nella Nurra, di proprietà di un amico che lo aiutava. M.P. è stato condotto nel carcere di Bancali a Sassari, mentre l'amico che era con lui nell'auto è stato denunciato per favoreggiamento.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it