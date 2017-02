Roma, incidente sulla tangenziale: ferito gravemente un 31enne

ROMA, 09 FEBBRAIO - Un incidente stradale verificatosi stamani intorno alle otto sulla tangenziale est, all’altezza di Portonaccio, ha provocato il ferimento di un ragazzo di trentun anni.

Il giovane, al volante di un’utilitaria, avrebbe perso il controllo della vettura e si sarebbe schiantato sul guardrail, sfondandolo. La vettura è precipitata per circa quindici metri finendo nel deposito Atac sottostante. Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco che hanno estratto il ragazzo dalle lamiere dell’auto.

Un’ambulanza del 118 ha poi trasferito il ragazzo al Policlinico Umberto I, dove ora si trova in prognosi riservata. In seguito alla chiusura della carreggiata si sono formate diverse code sulla tangenziale in direzione San Giovanni.

Luna Isabella

(foto da leganorder.org)