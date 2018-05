Poteva essere una strage "Festa SS. Ecce Homo", auto investe 4 pedoni poi violentemente contro muro

Poteva essere una strage imminente festa SS. Ecce Homo, auto investe 4 pedoni poi violentamene contro muro intervento VVF (Foto)

MESORACA (KR) 28 MAGGIO - Ieri sera intorno alle 21:30 una squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Petilia Policastro è intervenuta nei pressi di via Vicinale Convento in località Filippa di Mesoraca, per un incidente stradale.

Arrivati sul posto la situazione si presentava critica, un'autovettura con due persone probabili venditori ambulanti di colore, per cause da accertare, non riusciva a frenare in una discesa ripida tra abitazioni, investendo quattro pedoni e finendo la corsa contro un muro di cemento.I vigili del fuoco si apprestavano come da procedura a constatare la natura del danno soccorrendo i feriti portati in ospedale dai sanitari del 118, delimitare la zona e mettere in sicurezza l'autovettura ed il muro in stato precario di equilibrio dopo il forte urto.Da precisare che il bilancio poteva essere più pesante in quanto in questi giorni nella stessa zona si tiene la fiera della festa patronale del SS. Ecce Homo, quindi zona molto affollata da cittadini e pellegrini in visita al convento.Sul posto presenti oltre ai vigili del fuoco anche carabinieri, croce rossa e sanitari del 118.