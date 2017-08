Prato, incendio in una mansarda. Morti due cinesi

VAIANO, 26 AGOSTO - Due cinesi, un uomo e una donna, sono morti a causa di un incendio in una mansarda situata in una palazzina di Vaiano, in provincia di Prato. Le fiamme sono divampate questa mattina intorno alle cinque in via Tronci 138. Si sospetta che quell’appartamento fosse stato abusivamente trasformato in un laboratorio tessile.

Le due vittime, un uomo e una donna di circa trent’anni di nazionalità cinese, sembra siano arrivati a Vaiano da pochissimo tempo. Sono stati avvolti dalle fiamme mentre stavano dormendo e il loro tentativo di fuggire è stato vano. Il fumo li ha infatti soffocati prima che riuscissero ad uscire dall’appartamento.

I due corpi sono stati trovati dai vigili del fuoco in un angolo della mansarda vicino alla finestra, dove probabilmente hanno tentato di scappare.

Altre due persone, una donna insieme al figlio, sempre di nazionalità cinese, erano presenti nell’appartamento durante l’accaduto. I due sono rimasti intossicati da fumo ma non sono in pericolo di vita.

La proprietaria di casa, una donna italiana, ha affermato di non aver mai avuto problemi con la famiglia cinese a cui ha affittato la mansarda.

Chiara Fossati

immagine da lanazione.it