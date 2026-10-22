Precettazione per le proteste degli autotrasportatori: il Garante interviene sui blocchi stradali

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La Commissione di garanzia degli scioperi ha chiesto la precettazione per le proteste degli autotrasportatori che stanno paralizzando diverse zone del Paese. Secondo l'autorità, esiste un pericolo grave e imminente di lesione dei diritti costituzionali dei cittadini, con particolare riferimento alla salute, alla sicurezza e alla libertà di circolazione. Una decisione che arriva dopo giorni di tensioni e disagi su scala nazionale.

La richiesta della Commissione

In una nota ufficiale, la Commissione ha spiegato di aver preso atto del senso di responsabilità e della collaborazione dimostrati da alcune sigle dell'autotrasporto, che hanno spontaneamente scelto di revocare le iniziative di protesta. Tuttavia, l'autorità sottolinea che sul territorio nazionale permangono diffusi e persistenti blocchi stradali, che continuano a svolgersi in palese violazione delle regole di settore e del Codice di autoregolamentazione. Una situazione che sta prolungando una criticità ormai insostenibile negli approvvigionamenti dei beni di prima necessità.

Le conseguenze dei blocchi

I blocchi stradali stanno mettendo a dura prova la filiera logistica e la distribuzione delle merci, con ripercussioni sempre più pesanti su negozi, mercati e attività produttive. La precettazione richiesta dal Garante rappresenta uno strumento per garantire il ripristino della normalità e la tutela dei diritti fondamentali, in particolare per le fasce più fragili della popolazione. La situazione resta monitorata con attenzione, mentre si attendono gli sviluppi nelle prossime ore.

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