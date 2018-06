Precipita dal 7 piano ospedale di Terni, muore 73enne

TERNI, 9 GIUGNO - Un uomo di 73 anni e' morto sul colpo nel pomeriggio a Terni dopo essere precipitato da uno dei piani alti dell'ospedale. Il suo corpo e' caduto sul lato su ovest del presidio. Qualcuno l'ha visto cadere poco dopo le 15, secondo quanto riferito dall'Aosp-Azienda ospedaliera di Terni. L'uomo, che non era ricoverato nell'ospedale, aveva con se' un borsello dove e' stata trovata una lettera in cui annunciava di essere malato. Sono in corso le indagini della polizia scientifica.