Precipita in un dirupo con la mountain bike. Morto 17enne

BOLZANO, 7 APRILE – Un ragazzo di 17 anni ha perso la vita precipitando, per una settantina di metri, con la sua mountain bike, in un dirupo in valle Isarco.

L’incidente si è verificato ieri sera, verso le 20 all’imbrunire, durante una discesa downhill lungo un sentiero sopra l’abitato di Verdignes, frazione sopra Chiusa.

Con lui c’erano due amici, che hanno subito chiamato i soccorsi, ma per il giovane, deceduto sul colpo, non c’era nulla da fare.

Secondo le prime informazioni il 17enne avrebbe perso il controllo in un tratto particolarmente impervio ed è finito nel dirupo. Oggi si cercherà di ricostruire, anche con le testimonianza degli amici, quello che è successo e l'esatto punto nel quale è avvenuta la caduta del giovane.

Fonte immagine: tgcom24.mediaset.it

Alessia Panariello