Maida: donna precipita in un fiume con l\'auto e muore

MAIDA (CZ), 11 MARZO - Una donna di quarantanove anni, Maria Rosarò, originaria di Girifalco, Catanzaro, è morta in un incidente stradale avvenuto in corrispondenza del bivio di Maida, SS 280 che collega Lamezia Terme a Catanzaro.

La donna si trovava alla guida dell’auto e mentre stava attraversando un ponte, per cause in corso di accertamento, ha sfondato il muro che delimita la carreggiata ed è precipitata nelle acque del fiume Amato. La vettura si è rovesciata e la donna è rimasta intrappolata nell'abitacolo.

I tentativi di alcuni automobilisti volti a raggiungere la donna per salvarla si sono rivelati vani. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno effettuato i rilievi, i sanitari del 118 e vigili del fuoco del comando provinciale di Catanzaro che, con l'ausilio di un'autogru, hanno recuperato il corpo senza vita della donna.





Luna Isabella

(foto da leganorder.org)