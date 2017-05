Premier League: Tottenham ko con il West Ham, Chelsea a un passo dal titolo

LONDRA, 6 MAGGIO - Il Chelsea e Antonio Conte sono ormai a un passo dalla vittoria della Premier League. L’ex allenatore di Juventus e Nazionale ha ricevuto l’inaspettato favore del West Ham, che nell’anticipo di venerdì ha battuto il Tottenham, reduce da ben nove vittorie consecutive, grazie alla rete di Lanzini al 65’.

Partita ricca di emozioni quella del London Stadium, con tante occasioni da entrambe le parte. Gli Spurs vanno vicini al vantaggio al 22’ per ben tre volte nel giro di pochi secondi. Ci prova il solito Kane con un tiro insidioso da fuori area che mette in difficoltà Adrian, che respinge a fatica; sul pallone vagante si fionda Son che calcia a botta sicura ma trova la respinta di un difensore degli Hammers. La palla finisce ancora sui piedi di Kane che ci riprova ma la risposta di Adrian è super e manda in angolo.

Poco dopo tocca agli Hammers attaccare ma Lanzini viene anticipato da Lloris in uscita disperata, tra le proteste di Bilic e tutta la panchina che chiedono invano il penalty. Al 37’ ci prova ancora il Tottenham, con Christian Eriksen che calcia dalla distanza, ma la palla termina di poco fuori.

Nella ripresa continua il botta e risposta. Il primo colpo lo assesta la squadra di Pochettino, con l’attivissimo Son fermato da un’altra grande parata di Adrian. Passa appena un minuto e i padroni di casa vanno in vantaggio con Lanzini; il numero dieci del West Ham apre l’azione e sfrutta un batti e ribatti in area per mettere la palla alle spalle del portiere francese del Tottenham. Al 78’ erroraccio di Alderweireld, che perde una palla sanguinosa in area di rigore e regala un’occasione a Calleri, che va vicinissimo al raddoppio ma trova Lloris a dirgli di no.

Nel finale forcing degli ospiti che non riescono a trovare il pareggio e per il secondo anno consecutivo devono dire addio al sogno di vincere la Premier. Nel Monday Night contro il Middlesbrough, i Blues possono allungare a +7 in classifica e iniziare a preparare la festa a tre giornate dal termine.

Giuseppe Sanzi

(fonte immagine mirror.co.uk)