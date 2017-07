Premio Solidarietà 2017: diamo voce a chi non ha voce

Da un’idea di Don Francesco Cristofaro il prossimo 23 luglio a Simeri la quinta edizione del Premio Solidarietà.

SIMERI, 03 LUGLIO - La cornice sarà la stessa, quella dell’incantevole scenario dei ruderi della Collegiata di Simeri che ospiterà il prossimo 23 luglio la quinta edizione del Premio Solidarietà, ideato e diretto da don Francesco Cristofaro, parroco della comunità. «La manifestazione nasce – spiega il sacerdote conduttore radiofonico e televisivo e scrittore di numerosi testi – con l’intento di porre l’accento su tematiche di valore umani e sociali. Io stesso sono nato con una paresi spastica alle gambe e in molte situazioni della mia vita, ciò che più mi ha fatto soffrire, è stata l’indifferenza di chi doveva intervenire. Con il premio voglio dare voce a chi, spesso ha difficoltà a farsi sentire dagli altri».

La tematica di quest’anno sarà la misericordia: “uomini e donne di misericordia”, in continuazione con il giubileo della misericordia voluto da Papa Francesco. Tra i premiati la giornalista e conduttrice del noto programma record di ascolti “la strada dei miracoli” Safiria Leccese che in un libro che porta lo stesso titolo ha raccolto storie della misericordia di Dio verso gli uomini. Inoltre Premio Solidarietà a Don Pasqualino di Dio che in tanti sono abituati a seguire si Tv2000 con la coroncina alla Misericordia. Don Pasqualino su volere del Santo Padre ha dato vita a Gela alla casa della Misericordia e oggi su mandato del Pontefice è ambasciatore della Misericordia in tutto il mondo.Inoltre, sarà assegnato un Premio ai frati di San Pio da Pietrelcina per aver continuato in questi anni l’opera di misericordia del frate con le stimmate. Sarà presente alla manifestazione il rettore del Santuario di San Giovanni Rotondo fra Francesco Dileo. A questi premi si aggiungono altri due riconoscimenti al Kantiere Kairòs, una band cosentina che con la sua musica canta la misericordia e l’amore del Signore. La band sarà protagonista il prossimo 2 agosto alla marcia francescana per averne composto l’inno ufficiale. Infine, ultimo premio andrà a Solid ale beer, micro birrificio artigianale solidale che ha il merito di aver inserito in questa realtà esclusivamente ragazzi disabili.Durante la serata, ripresa dalle telecamere di Padre Pio Tv, emittente nazionale, alla cui conduzione viene riconfermata la giornalista Paola Russo, è abbinato un concorso canoro, Una voce per la vita che vedrà esibirsi 10 giovani talenti provenienti da tutta la Calabria e giudicati da una giuria di qualità, presieduta da Gianvito Casadonte (Patron del Magna Grecia Film Festival) e da una giuria popolare composta dalle varie Associazioni presenti nel territorio. Ancora una volta il Premio è realizzato dalle sapienti mani del maestro orafo Michele Affidato. Tante le presenze e le sorprese in questa edizione. Appuntamento il prossimo 23 luglio alle ore 21 a Simeri (Cz) con ingresso gratuito.

Scaletta provvisoria

PREMIO SOLIDARIETA’ 2017

Uomini e donne di misericordia



PREMIO:

1. Safiria Leccese (libro)

2. Fra Francesco Dileo

3. Kantiere Kairos (band cristiana) protagonisti dell’inno ufficiale Marcia francescana XXXVII edizione)

(LA BAND DOVREBBE ESIBIRSI CON UN MEDLY di 2/3 pezzi versione ridotta DOPO LA PREMIAZIONE)

4. Birreria Solidale (Micro birrificio solidale gestito da ragazzi diversamente abili)

5. Don Pasqualino Di Dio (La casa della Misericordia a Gela e nominato di recente da Papa Francesco ambasciatore della Misericordia nel mondo)



OSPITI CANORI:

1. CORO POLIFONICO: Singing Cluster (Maestro Giulio De Carlo) 25 elementi.

Due esibizioni:

- Madonna mia pietà (a cappella)

- Vedrai miracoli de “Il principe d’Egitto” con arrangiamento per due soliste, coro e pianoforte”.

2. Raffaella Capria e Stefano Ranieri – Dicitincello vuje

3. Martina Sorbaro (vincitrice Premio Solidarietà 2016) con inedito “Prima di chiudere gli occhi”



Concorso canoro

1. Federica Napoli – Listen

2. Cristina Cosentino – Mi sono innamorato di te (Luigi Tenco)

3. Vittoria Liperoti – Ci vorrebbe il mare (Marco Masini)

4. Giada Perri: I Will Always Love You (Whitney Houston)

5. Donato Corrado Impressioni di settembre

6. Pamela Merante: Bound to you di Christina Aguilera

7. Pierpaolo Vallone: Il diario degli errori (Michele Bravi)

8. Carmine Vallone: Oramai (Lele Esposito)

9. Alessia Gaglianese: (scelta tra i finalisti del talent per facebook “Tu si ca si bravu” – a brevissimo comunicherà il pezzo.

10. Il decimo concorrente sarà scelto l’1 luglio da un festival

Overture alla serata prima della sigla - Caterina Tagliani (poetessa)

TI DONERO’ I MIEI OCCHI

Ti donerò i miei occhi e la lor luce

sarà faro al tuo cammino errante,

vedrai, anche nel buio della notte,

brillare stelle appese nella volta.



Ogni petalo ancor carezzerai

e il lor profumo sparso nel giardino,

dentro i miei occhi il bianco gelsomino

rifletterà, spanderà luce sul tuo viso.



Vedrai con me sorgere il sole,

l’aurora che incede, precede l’alba,

la natura che intorno ti risuona

e con il cuore ogni di ringrazierai.



Tutto questo ed altro più vedrai

con questi occhi,

gli occhi ch'io ti donai!

Per quanto riguarda il concorso canoro quest’anno assegneremo 10 punti dalla foto di facebook più votata.

Ci sarà una giuria tecnica (molto più ridotta dello scorso anno). Questa va presentata.

Ci sarà poi una giuria popolare composta dai delegati di associazioni presenti nel territorio, le 2 parrocchie e gente comune. (qui si fa una presentazione generale sottolineando da chi è composta la giuria senza chiamarli per nome).



Ho pensato così quest’anno per due motivi. Per evitare che qualcuno si lamenti come lo scorso anno è successo con un concorrente che ha detto che in giuria erano presenti amici dei concorrenti e anche per allargare sempre più la manifestazione.