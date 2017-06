"Premonizioni. Cuma: un viaggio nel Mito", rassegna di musica e teatro dall'11 giugno

[Riceviamo e pubblichiamo]

NAPOLI, 08 GIUGNO - Come ogni anno la rassegna Premonizioni, che accende sia la Foresta che l’Acropoli di Cuma nelle notti d’estate, organizzata dall’Associazione Lo Sguardo che Trasforma, è in procinto di iniziare.

L’Acropoli di Cuma è già di per sé luogo magico, potente. Dopo tremila anni di storia si respira ancora lì la persistenza del Mito e si avverte anche con certezza che il Monte è da sempre un posto sacro, anche da prima dello sbarco dei calcidesi. Ad inizio rassegna, come ogni anno, il caldo saluto delle lucciole, un caleidoscopio di lumelle, una costellazione in terra.

Un salto nella bellezza e cultura per l’estate Napoletana grazie alle performance teatrali singolari e di spiccata qualità programmate.

La rassegna, curata da Guido Liotti e Livia Berté, prende vita l'11 Giugno per concludersi la prima settimana di Settembre.

Oltre ai ben consolidati spettacoli itineranti su Mito e magie naturali, curati dalla regia di Guido Liotti si affiancheranno per questa edizione una serie di ospiti d’eccezione tra cui Enrico Iannaccone, regista vincitore del David di Donatello, Francesco Casale con la performance visiva e musicale dedicata alla Sibilla e Livia Berté.

La musica di qualità farà da padrona di questa edizione con formazioni diverse che si esibiranno in luoghi diversi della Foresta Regionale e dell’area archeologica. In un rapporto invertito, rispetto alle proposte di spettacolo, la danza e la prosa accompagneranno con leggerezza e con soluzioni diverse queste kermesse musicali.

I gruppi in concerto sono tutti legati da una grande passione per la naturalità e per la ricerca del genius loci, oltre che da una selezione attenta di sonorità da definire semplicemente eleganti: un equilibrio sottile tra generi diversissimi che ben si armonizza con i luoghi.

Tra gli interessanti musicisti napoletani in performance: Gianluca Rovinello ed Annalisa Madonna con i Gatos do Mar, Giovanna Panza affiancata da Edo Puccini e Pasquale Nocerino, Daniela Sorrentino ed i progetti Rete co Mar e Nafrythm, Alfredo Rizzi al piano e qualche sorpresa di respiro internazionale che si sta affiancando in corso d’opera.

La rassegna è stata resa possibile grazie alla direzione del Parco Archeologico dei Campi Flegrei/area archeologica di Cuma - miIBACT e della Foresta Regionale di Cuma - Regione Campania è patrocinata dal Comune di Pozzuoli e dal Comune di Bacoli e dal Parco Regionale dei Campi Flegrei.

Sostiene anche le due reti/progetto #savecuma ed il comitato con la rassegna Il Bosco e la Duna e vede la proficua collaborazione di #gentegreen, Landart Campi Flegrei, oltre all’aiuto esperto di Francesco Escalona già Presidente del Parco dei Campi Flegrei. Le illustrazioni promozionali della rassegna sono di Paco Desiato.

Programma:

Giugno:

11 giugno ore 19,00

Il Bosco e la Duna - Teatro di paesaggio

Dalla Selva alla duna…tra le lucciole

passeggiata spettacolo sul Mito con cena a tema e sostenibile. Regia di Guido Liotti.

Foresta Regionale di Cuma

16 Giugno ore 19,00

Stagione Concerti

concerto dei Gatos Do Mar

Gianluca Rovinello (arpa) Annalisa Madonna(voce)

Belvedere dell’Acropoli – Parco Archeologico

17 giugno ore 18,30

Il Bosco e la Duna - Teatro di Paesaggio

Dalla Selva all’Acropoli...tra le lucciole

passeggiata spettacolo sul Mito, con cena a tema e sostenibile regia di Guido Liotti.

partenza e ritorno nella Foresta Regionale di Cuma

21 Giugno ore 19.00

Le voci del solstizio

viaggio nelle tradizione a cura di Livia Berté, musiche di Gianluca Rovinello

Belvedere dell’Acropoli - Parco Archeologico:

23 Giugno dalle ore 18.00

Il Bosco e la Duna

La Sibilla è tornata

spettacolo di teatro ed arti performative a cura di Francesco Casale e Guido Liotti. Con la collaborazione con landart Campi Flegrei

tra Parco Archeologico (Antro) e poi in Foresta Regionale di Cuma fino a notte fonda

24 Giugno ore 19,00

Stagione Concerti

Luce 'e stella

concerto di Giovanna Panza con Edo Puccini (chitarra) e Pasquale Nocerino (violino)

Belvedere dell’Acropoli - Parco Archeologico

Luglio:

7 ed 8 Luglio ore 20,00

Il Bosco e la Duna

Malia

spettacolo teatrale sull’inquisizione nel '600. Regia di Livia Berté.

Foresta Regionale di Cuma (Faro Romano)

14 luglio dalle ore 18,30

Stagione Concerti

concerto di Daniela Fiorentino – French Girl con Giosi Cingotti (Piano).

Belvedere dell’Acropoli - Parco Archeologico

16 Luglio dalle ore 18,30

Stagione Concerti

Orizzonti Trasversali

Alfredo Rizzi (Piano) & Amarangre’ Giovanna Panza

due album si fondono con il supporto di altri musicisti, prosa e danza

Belvedere dell’Acropoli - Parco Archeologico doppio concerto

21 e 22 Luglio ore 18.30

Il Divino Utensile

spettacolo teatrale per la regia di Enrico Iannacone

Belvedere dell’Acropoli - Parco Archeologico



Agosto:

2 Agosto start ore 19,00

Stagione Concerti

Concerto di Rete co’ mar

Stazione di Cuma - Foresta Regionale di Cuma

3 Agosto ore 18.00

Il Bosco e la Duna - Teatro di paesaggio

Dalla Selva all’Acropoli

passeggiata spettacolo sul Mito con cena a tema e sostenibile regia di Guido Liotti.

Con partenza e ritorno in Foresta Regionale di Cuma

31 Agosto ore 18.00

Il Bosco e la Duna

È tempo di incantesimi in foresta

spettacolo di prosa musica dal vivo e danza per la regia di Guido Liotti.

Tra Foresta Regionale e Acropoli – Parco Archeologico di Cuma

Settembre:

2 settembre start ore 19,00

Stagione Concerti

concerto del progetto Nafrythm

Stazione di Cuma - Foresta Regionale di Cuma

3 settembre ore 18.00

Il Bosco e la Duna

È tempo di incantesimi in foresta

spettacolo di prosa musica dal vivo e danza per la regia di Guido Liotti.

Tra Foresta Regionale e Acropoli – Parco Archeologico di Cuma

9 e 10 Settembre ore 18,00

Nostos

prosa, musica e danza spettacolo tratto dal racconto di Francesco Escalona, regia di Guido Liotti.

Con la collaborazione con Landart Campi Flegrei

Belvedere dell’Acropoli - Parco Archeologico:

Infine, su richiesta, nelle domeniche mattina è prevista la possibilità di prendere parte insieme ai propri bambini allo spettacolo: Alla ricerca del Mago di Oz. La città di Smeraldo è la foresta in cui camminiamo.

Liberamente tratto da Il meraviglioso mondo di Oz di L.Frank Baum.

Come Arrivare:

da Napoli:

Il Parco Archeologico e la Foresta Regionale si raggiungono prendendo la tangenziale di Napoli e uscendo a Cuma.

Bisogna poi proseguire in direzione Roma e svoltare all'incrocio di Arco Felice lungo la strada Provinciale 43. Al secondo incrocio si deve svoltare a destra e percorrere la strada Provinciale 21, via Cuma - Licola. Mantenendo la sinistra rispetto al cancello degli scavi si trova l’ingresso del Parco Archeologico

Per gli appuntamenti in Foresta Regionale di Cuma (appuntamento stazione Circumlfegrea di Cuma centro visite) una volta arrivati difronte al cancello degli scavi di Cuma (vedi sopra) si svolta a destra e dopo pochi metri, al secondo incrocio si deve svoltare a sinistra lungo l'alberata via della Colmata, per poi svoltare nella prima traversa a sinistra.

N.B. a partire dall'incrocio ArcoFelice sono presenti anche cartelli stradali appositi con il logo della Foresta: un elefante.

Per alcune date potrebbero essere previste alcune corse speciali della Circumflegrea con fermata diretta nella stazione di Cuma.

In alternativa: con partenza e ritorno dalla stazione di Montesanto, si può prendere la Cumana fino alla fermata Licola e quindi la navetta EAV a/r per Foresta e Acropoli, e avere l’accesso al sito archeologico direttamente dalla stazione di Cuma (il costo del trasporto è a parte)

Ulteriori Informazioni:

Pagina FB dedicata:

@rassegnapercuma

premonizioni: https://www.facebook.com/rassegnaperCuma/

Note brevi su alcuni spettacoli:

Performance Dalla Selva...

a cura de Lo Sguardo che Trasforma

In Foresta o lungo il percorso che affianca anche la Crypta Romana, il pubblico assisterà alla performance Dalla Selva...a cura de Lo Sguardo che Trasforma.

Dal crepuscolo alla notte, Cesare Pavese ci accompagna lungo i sentieri dell’essere alla ricerca del mito con racconti, a tratti nostalgici, ma che ritrovano sempre un rinnovato entusiasmo.

Figure evanescenti, driadi, ninfe e sacerdotesse, appaiono agli spettatori durante il cammino, che segue due percorsi dello spirito che si intersecano tra di loro: il passaggio di consegne tra il sole e la luna e quello che tende alla ricerca della via di mezzo, tra oracoli di pizie e indirizzi di vita da noi generati. Prosa, musica, danza, natura, archeologia e cibo sano gli ingredienti di questa avventura dello spirito.

La Sibilla è tornata

da un'idea di Francesco Casale con la direzione artistica e l'organizzazione dello stesso Francesco Casale e di Guido Liotti, curatore della rassegna.

Un percorso di suoni, voci, suggestioni visive, movimenti, musiche alla ricerca della Sibilla.

I neo adepti accoglieranno i postulanti in una sorta di percorso iniziatico, che porterà ognuno a consultare la Pizia, pronta a rispondere con i suoi misteriosi vaticini.

La performance, sia Sabato che Domenica, sarà sempre affiancata da brevi estratti del percorso teatralizzato sul mito, con teatro prosa e musica dal vivo a cura degli altri artisti de Lo Sguardo che Trasforma.

Il Divino Utensile

testo e regia di Enrico Iannaccone

Mette in scena il surreale dialogo tra uno psichiatra e il Mito della Storia, incarnato da una giovane donna delusa dal comportamento dell’uomo contemporaneo, pronto a sfruttarla a proprio vantaggio rinnegandola o rimpiangendola senza mai realmente analizzarla.

Nostos

da uno scritto di Francesco Escalona con l’adattamento teatrale di Guido Liotti.

Elementi di teatro danza, arte, immagini e musica dal vivo per un racconto apocalittico che lascia sperare.

Ufficio stampa

Erica Prisco