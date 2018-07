Presentata l’Estate Reggina 2018 con il “Reggio Live Fest”, una coproduzione tra i Festival Fatti di musica e alziamo il sipario

REGGIO CALABRIA 9 LUGLIO - Presentata questa mattina nella Sala dei Lampadari del Comune di Reggio Calabria dal sindaco Giuseppe Falcomatà l’ ”Estate Reggina 2018” e, in particolare, il programma del “Reggio Live Fest”, la serie di eventi frutto della sinergia tra “Fatti di Musica”, trentaduesima edizione del Festival del Live d’autore diretto e organizzato da Ruggero Pegna e “Alziamo il Sipario”, il Festival dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria, entrambi riconosciuti dall’Assessorato Regionale alla Cultura come “Eventi Storicizzati” e “Grandi Festival Internazionali” per la valorizzazione dei Beni Culturali della Calabria.

Si partirà “Pianoman”, la sezione internazionale di fine luglio. Dopo la fortunata “Reggio chiama Rio” della scorsa edizione, abbinata a Cultura e Musica del Brasile, quest’anno la speciale sezione di big della musica mondiale sarà dedicata al pianoforte, con tre autentici geni del panorama musicale internazionale nel magico scenario dell’Arena dello Stretto, ad ingresso libero, a partire dalle ore 21.30.



Il 28 luglio aprirà questa sezione del festival l’unico concerto al Sud del tour “Long way from home” di Peter Cincotti, tra i più bravi pianisti, autori e compositori del nuovo panorama pop-jazz mondiale. Il tour 2018 della stella newyorkese segna solo 4 concerti in Italia: Verona e Milano in giugno, quindi Marina di Pietrasanta (Lu) il 26 luglio e, quindi, Reggio Calabria il 28 luglio all’Arena dello Stretto.



Il suo tour mondiale che lo porterà anche a Reggio, prende il titolo dal suo nuovo album, appunto Long Way From Home, uscito lo scorso ottobre. Scritto, arrangiato e prodotto dallo stesso Cincotti contiene 12 tracce in cui il musicista mescola con naturalezza pop, rock, blues e jazz, nel suo stile unico ed inconfondibile. È il suo album più personale fino ad oggi e, rispetto ai suoi precedenti lavori, “Long Way From Home” incorpora un pianoforte più ritmico giocando con una piega pop. "Mai prima d'ora ho usato il pianoforte in questo modo. Alcuni anni fa ho iniziato ad avere delle idee per un album che portasse un pianoforte più attivo, più ritmico, nel paesaggio della musica moderna", ha detto Cincotti che, tra i suoi estimatori, annovera perfino Elton John.



Sullo stesso palcoscenico, il 29 luglio sarà di scena il “Pianoman Tour” di Matthew Lee, il “genio del Rock’n’Roll” con la sua band. Definito come lo "straordinario performer", Matthew è pianista e cantante innamorato del rock'n'roll, che ha fatto propri gli insegnamenti dei grandi maestri del genere. Un vero talento e fenomeno degli 88 tasti. Nella sua seppur breve carriera vanta già ben oltre 1000 concerti in tutto il mondo. Matthew Lee oggi è considerato uno dei principali protagonisti di uno dei trend internazionali di maggior appeal: il rilancio delle atmosfere anni ‘50.



«Per quanto mi riguarda essere d’altri tempi – sostiene Matthew Lee - non significa rimanere ancorato al passato, ma semplicemente recuperare valori importanti, che forse stavamo rischiando di perdere, il tutto però rivisto in una chiave attuale, non “un’operazione nostalgia", ma qualcosa che spero possa essere percepito come una novità”.



Infine, il 30 luglio, questa sezione internazionale del “Reggio Live Fest 2018”, dedicata a tre virtuosi “mostri” del pianoforte, si chiuderà con l’unico straordinario concerto estivo in Italia di Peter Bence, definito dalla stampa di tutto il mondo “The Worlds’s fastest Piano Player and new worldwide crossover phenomenon”, il pianista più veloce del mondo, un autentico imperdibile fenomeno, perfino inserito nel “Guinness World Records”.

Con i suoi originalissimi arrangiamenti di brani di Michael Jackson, Queen e Sia, e con il suo modo unico di “trattare” il pianoforte, il ventisettenne pianista ungherese ha raggiunto un sensazionale successo mondiale, che lo scorso anno lo ha portato ad esibirsi in 20 Paesi di tutti i continenti. Il suo è certamente un appuntamento imperdibile.



Dopo la parentesi all’Arena dello Stretto, nuovo trasferimento del Festival in un’ altra location incantevole, la centralissima restaurata Piazza Duomo, per due attesissimi appuntamenti unici in Calabria (questi a biglietti, seppur a prezzi ridotti): venerdì 17 agosto l’esplosivo “DYC Tour2018” dei Negrita (biglietti € 29,90) e domenica 19 agosto il concerto di Roberto Vecchioni con la sua band (tutti posti numerati: poltronissima € 34, poltrona € 29,90).



La band aretina, che presenterà uno show davvero imponente, sarà premiata come band dell’anno, mentre a Roberto Vecchioni sarà consegnato il Premio Riccio d’Argento del Festival nella sezione “Miti della musica d’autore italiana”, realizzato appositamente dall’orafo calabrese Gerardo Sacco. Per il concerto del cantautore milanese sarà allestita una platea a sedere che trasformerà Piazza Duomo in un grande teatro all’aperto.

La Piazza sarà interamente delimitata e chiusa dal 16 agosto, accessibile solo con i biglietti degli spettacoli, come già predisposto dallo stesso Pegna in precedenti simili concerti, sia in Piazza del Popolo nel 2012 per Biagio Antonacci, sia in Piazza Castello per i concerti di Paolo Conte e Caparezza.



Dopo la parte estiva, il “Reggio Live Fest”, coproduzione di “Fatti di Musica Radio Juke Box” e “Alziamo il Sipario”, ripartirà nei giorni 30 novembre e 1 dicembre dal Palacalafiore di località Pentimele, con il ritorno a Reggio Calabria dopo dieci anni dell’Opera musicale “La Divina Commedia” di Marco Frisina, con la regia di Andrea Ortis, una grande cast e la voce narrante di Giancarlo Giannini. Previsti due spettacoli serali alle ore 21 e due matinée per le scuole alle ore 10.15. Infine, nei giorni 7 e 8 dicembre, grande chiusura al Teatro Cilea con il Musical originale “Flashdance”.



All’affollatissima Conferenza di oggi coordinata da Francesco Malara, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune, hanno partecipato insieme al sindaco Falcomatà anche i delegati comunali al Turismo e grandi eventi Giovanni Latella e Nicola Paris, il delegato della Città Metropolitana Filippo Quartuccio, il dirigente dell’Ufficio Cultura Umberto Giordano, il promoter Ruggero Pegna, numerosi operatori culturali della Città.



“Anche quest’anno Reggio avrà un programma estivo ricco di eventi di altissima qualità, assoluto spessore artistico-culturale e di livello internazionale – ha detto il Sindaco – che contribuirà a valorizzare i siti storici, i beni culturali e le location più belle della Città, dall’Arena dello Stretto alla riqualificata Piazza Duomo, un programma di prestigio e di grande risonanza che sarà arricchito da ulteriori eventi predisposti dalla Città Metropolitana.”.



Il primo cittadino ha anche ricordato l’impegno a sostenere gli eventi con una rafforzata campagna pubblicitaria mediante nuovi impianti multimediali, campagne social e l’ hashtag #belliegentili, che sarà uno degli slogan dell’Estate Reggina 2018. Infine, ha ribadito l’importanza del progetto dell’Assessorato alla Cultura, suggellato dal protocollo d’intesa tra i festival Alziamo il Sipario e Fatti di Musica, che ha consentito al Comune di potersi aggiudicare il bando triennale regionale finanziato con fondi della Comunità Europea.



I biglietti di tutti gli eventi, ad eccezione della sezione ad ingresso libero all’Arena dello Stretto, sono disponibili nei punti Ticketone e online al sito www.ticketone.it. Per tutte le informazioni: tel. 0968441888 www.ruggeropegna.it, www.reggiocal.it.

Una coproduzione Comune di Reggio Calabria e Show Net srl

Direzione Artistica e Organizzativa Ruggero Pegna per Show Net s.r.l.

in collaborazione con Assessorato alla Cultura del Comune di Reggio Calabria

Info: 0968441888 – www.ruggeropegna.it – www. reggiocal.it

(Prevendite Ticketone a Reggio C.: B'Art, tel. 0965332908;

Media World, Via Nazionale-S.S. Ionica, tel.096573821