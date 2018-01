Presentata l'offerta formativa del Liceo "Campanella" di Lamezia nell'Open Day

LAMEZIA TERME 22 GENNAIO - L’attivazione del liceo coreutico, primo nella provincia di Catanzaro, lo studio della lingua spagnola oltre all’inglese e al francese già presenti, rappresentano le principali novità del prossimo anno scolastico del Liceo “Campanella” di Lamezia Terme che il tal modo amplierà la sua offerta formativa. Pertanto gli indirizzi liceali saranno cinque: liceo linguistico, liceo economico - sociale, liceo delle scienze umane, liceo musicale e liceo coreutico.

Gli studenti al termine dei cinque anni si potranno iscrivere a qualsiasi facoltà universitaria con il vantaggio di aver maturato una formazione spendibile immediatamente nel mercato del lavoro. I punti chiave dell’offerta formativa sono stati presentati, nell’ambito dell’Open Day promosso per le famiglie e gli studenti, dal dirigente scolastico Giovanni Martello e dalle docenti Lina Serra e Licia Di Salvo. «Noi puntiamo – ha affermato il dirigente scolastico - sul valore del rapporto umano tra docenti e studenti, sulla trasmissione di un sapere che non sia solo teorico ma offra ai nostri ragazzi quelle competenze chiave che il mondo europeo del lavoro di oggi ci richiede». L’esito del percorso formativo è strettamente collegato ad una struttura sicura, moderna ed europeo dove esso si possa svolgere serenamente e a tal fine «la nostra scuola - ha chiarito il dirigente scolastico - è stata inserita dalla Regione nel programma “Scuole sicure 500” diventando destinataria di un importante finanziamento.La Provincia, durante i lavori in corso, metterà a disposizione dei locali perché l'attività formativa e la vita scolastica possano proseguire normalmente». Tra i punti più salienti del percorso formativo, la docente Lina Serra si è soffermata sull’inserimento della lingua spagnola in un'altra sezione del liceo linguistico mentre «nella sezione A del liceo linguistico - ha aggiunto - gli studenti potranno conseguire due diplomi con un unico esame: il diploma di liceo linguistico italiano e il baccalaureato francese, con il quale i ragazzi potranno studiare nelle università francesi o inserirsi nel mercato del lavoro francese». Sul piano del rapporto tra scuola e lavoro, la Serra ha sottolineato come «al termine dei cinque anni i nostri studenti hanno le competenze adeguate per intraprendere tutti i corsi universitari.Tanti riescono ad inserirsi subito dopo il diploma nel mondo del lavoro: dal mondo del turismo e del trasporto aereo, per gli studenti del linguistico, agli assistenti sociali, alle banche, alle aziende del settore import/export per gli studenti degli altri indirizzi». L’altra innovazione di rilievo riguarda l’attivazione del liceo coreutico, il primo liceo coreutico statale della provincia di Catanzaro e uno dei pochi in tutta Italia. «È il percorso liceale – ha sostenuto la docente Di Salvo - per lo studio della danza, del movimento e della gestualità corporea, che sarà seguito da docenti provenienti direttamente dall' Accademia Nazionale di Danza con la quale è stata stipulata una convenzione» . Gli studenti svolgeranno venti ore di indirizzo liceale comune e dodici ore di indirizzo coreutico, con lo studio di materie specifiche.Dal terzo anno potranno scegliere tra due percorsi alternativi, danza classica e danza moderna. A completamento delle attività proposte dall’istituto saranno attivati dei corsi al fine di conseguire le certificazioni linguistiche internazionali nelle lingue inglese, francese, tedesco e spagnolo grazie alla collaborazione con gli istituti linguistici europei University of Cambridge, Alliance française, Goethe Institut e Dele. Il Liceo Campanella è inoltre ente certificatore per conto dell'Aica (Associazione per l'informatica e il calcolo automatico), che dà agli studenti la possibilità di conseguire l'Ecdl e i diversi livelli di certificazione informatica.

Foto: Giovanni Martello al centro con i docenti

Lina Latelli Nucifero