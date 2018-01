Presentato a Potenza il manuale della CONSOLIDAL "Una casa sicura per bambini"

POTENZA 24 GENNAIO - “Una Casa sicura per bambini” è questo il titolo del manuale, pubblicato dalla CONSOLIDAL, che è stato presentato a Potenza, nella Sala verde dell’Istituto comprensivo statale Luigi La Vista.



L’iniziativa è frutto di un accordo di collaborazione tra il predetto Istituto scolastico e la Sezione di locale di Potenza della CONSOLIDAL, che è una associazione nazionale di promozione sociale, con sede a Catanzaro, che ispira il suo operato alla dottrina sociale della Chiesa cattolica e si impegna a portare avanti attività a favore delle fasce deboli della società.

La pubblicazione costituisce un utile vademecum, destinato ai genitori, baby sitter, colf, assistenti familiari, teso a fare acquisire a chi ha dei bambini o deve accudirli, una maggiore conoscenza e sensibilità in merito alla prevenzione degli infortuni domestici, fornendo pratiche informazioni su tutti gli elementi potenzialmente pericolosi che si nascondono in ogni ambiente della casa.La casa è, infatti, l’ambiente dove i bambini trascorrono più tempo ed è il primo luogo in cui crescono, giocano e imparano; pertanto, è molto importante conoscere i pericoli e le insidie che si nascondono in ogni ambiente della casa e adeguare i nostri comportamenti per evitare incidenti che a volte determinano conseguenze molto dannose e, in alcuni casi, anche la morte di bambini.Il manualetto, di cui è autrice la dott.ssa Stefania Zampogna, dirigente Medico Pediatra, presso l’Azienda Ospedaliera Pugliese–Ciaccio di Catanzaro e Vice Presidente Nazionale SIMEUP, con la collaborazione grafica di Concetta Procopio e Umberto Cannistrà, è stato voluto fortemente dalla CONSOLIDAL nazionale, che ne ha curato la pubblicazione; offre importanti informazioni sui rischi che si annidano tra le mura domestiche, elencando tutta una serie di comportamenti atti a favorirne la prevenzione.I lavori sono stati introdotti dal dirigente scolastico dell’Istituto, dott. Vincenzo Vasti, che ha salutato i presenti, nonché dalla presidente della Sezione regionale della CONSOLIDAL, prof. Maria Rosalba Di Tolla che ha aggiunto un brevissimo accenno agli scopi ed alle finalità dell’Associazione.Ad illustrare il vademecum è stato il dott. Angelo Ciani, presidente della Sezione locale di Potenza della CONSOLIDAL.“Il tema della Sicurezza Domestica viene, per la prima volta, affrontato dalla Consolidal di Potenza in un Istituto Scolastico, quello del Luigi La Vista”. E’ cominciata così la relazione del dott. Ciani il quale ha evidenziato che la Sicurezza domestica e’ un problema molto serio per il Sistema Sanitario Nazionale: sofferenze, disabilità, calo della produttività, sono solo alcuni aspetti noti legati al tema. Gli incidenti domestici sono, infatti, una delle frequenti cause di incidenti per i bambini e un’importante causa di mortalità per ogni fascia di età.Si tratta di un album ricco di figure e illustrazioni che offre un chiaro ed utile strumento di comprensione delle fonti di pericolo e dei relativi rischi. Agevole nella lettura e facile per la immediatezza delle immagini che sciolgono ogni possibile nodo tra i concetti rappresentati nelle pagine che scorrono, mantenendo sempre viva l’attenzione del lettore per l’ importanza dei temi trattati e per l’appropriata scelta degli artifici comunicativi che ben adattano il contenuto anche al piccolo pubblico, cui indirettamente si rivolge.Questa è solo una parte di quanto detto dal dott. Ciani, prima dell’illustrazione puntuale e dettagliata delle singole pagine del vademecum avvalendosi anche della proiezione di immagini.In totale, due ore buone di ascolto, che hanno tenuto ferma l’attenzione dei convenuti, soprattutto genitori, nonni, corpo insegnante e ragazzini. Due ore che, in chiusura, si sono inaspettatamente arricchite di tre interessanti interventi venuti dalla sala, segno evidente di quanto il tema fosse sentito e appassionante.Apprezzamenti lodevoli sono venuti dal Dirigente Vasti che, ritenendo oltremodo utile l’iniziativa, ha dichiarato di volerla replicare in corso d’ anno, ipotizzando finanche la possibilità di farne materia di didattica scolastica.“Questa esperienza – ha affermato la Presidente della Sezione regionale della CONSOLIDAL, Maria Rosalba Di Tolla -, che ha raccolto positivi encomi, è motivo per l’associazione di grande soddisfazione e sprone a fare meglio e di più”. La Presidente, infine, ha colto l’occasione per rivolgere un sincero plauso al dott. Vasti per la sensibilità, disponibilità e tempestività con cui ha accolto l’iniziativa, consentendo all’Associazione di promuovere e diffondere il libretto.Grande soddisfazione e plauso alla Sezione Consolidal di Potenza per il successo dell’iniziativa è stato espresso dal Consiglio direttivo nazionale dell’associazione il cui intendimento è quello di ripetere la presentazione del volume nei comuni lucani, campani e calabresi sedi di sezioni Consolidal.(notizia segnalata da