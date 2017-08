Presentazione ufficiale del Catanzaro, tra musica e cabaret

CATANZARO 16 AGOSTO - La data è quella di martedì 22 agosto a cominciare dalle 19.30. Il posto è l'area esterna del Parco Commerciale “Le Fontane”, in viale Emilia, a Catanzaro. E' lì che sarà presentata la nuova formazione dei giallorossi con lo staff tecnico e dirigenziale. Un momento di festa all'inizio della nuova stagione agonistica che per il Catanzaro, dopo l'impegno di Coppa Italia a Reggio Calabria, comincerà con la gara casalinga di sabato 26 agosto al “Ceravolo” contro la Casertana.

A presentare la serata due noti personaggi del piccolo schermo, Simona Palaia e Luigi Grandinetti, mentre sul palco si esibiranno i due attori e cabarettisti catanzaresi Piero Procopio ed Enzo Colacino. Ad allietare i tanti tifosi che certamente non mancheranno all'appuntamento, anche uno dei gruppi più gettonati del panorama musicale calabrese: la “Vasco Rock Show – Tribute band” che proporrà i successi più belli di Vasco Rossi, tra cui “Come nelle favole”, scelta quale “colonna sonora” dell'attuale Campagna abbonamenti.

«Sarà bello – ha commentato il presidente Floriano Noto – far subito sentire il calore della nostra impareggiabile tifoseria ai calciatori, in particolare ai nuovi arrivati. E, nello stesso tempo, vogliamo regalare agli appassionati giallorossi un momento di svago grazie alle performance sia di Enzo Colacino e di Piero Procopio, sia della Tribute band di Vasco Rossi. Sarà un abbraccio reciproco tra squadra e tifosi che speriamo possa essere di buon auspicio per il torneo ormai alle porte».