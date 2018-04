Giorgio Napolitano: cardiochirurgo, intervento riuscito, ora aspettiamo

ROMA 25 APRILE - L'intervento chirurgico al cuore a cui Giorgio Napolitano e' stato sottoposto d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma "e' perfettamente riuscito, e' stato un intervento complesso. Il cuore ha ripreso le sue funzioni, il paziente e' molto stabile. Ora aspettiamo". Lo ha riferito in un briefing con la stampa il professor Francesco Musumeci, primario del reparto di cardiochirurgia del San Camillo, al termine dell'intervento durato tre ore e mezza.

Napolitano e' adesso in fase di trasferimento in terapia intensiva, e nelle prossime ore quando saranno del tutto stabilizzate le funzioni emodinamiche e pressorie sara' tolta la sedazione. Sui tempi della ripresa bisognera' comunque tener conto che si parla di un paziente in eta' molto avanzata, ha spiegato Musumeci, che era in sala stampa con il direttore generale Fabrizio d'Alba.Il cardiochirurgo si e' detto comunque "molto soddisfatto" di come e' andato l'intervento, a cui hanno contribuito due aiuti, uno strumentista, due anestesisti e tre infermieri. Operazione chirurgica complessa - ha spiegato Musumeci - perche' si era determinata una dissezione dell'aorta discendente, una gravissima rottura della parte interna dell'aorta e che richiede un intervento in assoluta emergenza. In questo caso e' stato sostituito il tratto iniziale dell'aorta. Musumeci ha spiegato che questa improvvisa patologia si manifesta acutamente, con dolore forte al torace che spesso puo' essere scambiato per un infarto in atto.Napolitano, che e' stato accompagnato in ospedale dal figlio, e' stato sempre lucido, ha parlato con Musumeci, che gli ha spiegato l'urgenza e il tipo di intervento a cui sarebbe stato sottoposto dopo che una serie di esami aveva evidenziato appunto la dissezione aortica. Al San Camillo interventi di questo tipo se ne registrano una quarantina all'anno. Un nuovo bollettino medico e' previsto per mezzogiorno.