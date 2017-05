Presidente Mattarella: "La famiglia è un bene prezioso"

ROMA, 15 MAGGIO - "La famiglia è un bene prezioso, per i singoli e per l’intera collettività. È il nucleo primo della convivenza sociale, che consente alle donne e agli uomini di uscire da una prospettiva dell’esistenza meramente individuale per impegnarsi in un progetto di crescita comune". Così si è espresso il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in occasione della Giornata Internazionale della Famiglia.

Per il capo dello Stato occorre celebrare il valore dell'istituzione familiare in quanto può indurre a riflettere "sulle nostre comunità, sulla solidarietà tra le persone, sull’importanza degli affetti nello sviluppo della personalità umana".

La famiglia, secondo il Presidente, rappresenta anche un importante antidoto contro la povertà e l’esclusione sociale. "Le difficoltà di questi anni - sottolinea Mattarella - hanno purtroppo messo a dura prova i nuclei familiari, che spesso si sono visti costretti a fronteggiare la crisi economica rinnovando meccanismi di solidarietà, tra famiglie e tra generazioni".

Mattarella ha anche aggiunto che sostenere le famiglie è un investimento sul futuro, ma in particolare si è concentrato sui giovani, i quali "spesso tardano a realizzare il loro progetto di vita a causa delle difficoltà economiche e sociali che incontrano" nel loro cammino. Ogni impedimento ai giovani nella costruzione del loro domani è "un freno allo sviluppo della comunità e un danno alla qualità della vita di ciascuno di noi".

Luigi Cacciatori

Immagine da farodiroma.it