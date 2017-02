Presidenza Regione Calabria-stato di attuazione del programma \'\'garanzia giovani\'\'

CATANZARO, 28 FEBBRAIO - In merito al Programma Garanzia Giovani il Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali comunica che, delle circa 2000 pratiche relative a tirocini conclusi, ad oggi, ha proceduto ad istruire complessivamente 1500 pratiche, di cui 800 già trasmesse al controllo di I° livello e le restanti sono in fase di trasmissione.

Delle pratiche già istruite si rileva che 319 risultano non liquidabili per carenza documentale e per le quali si sta già provvedendo a richiedere l’integrazione agli enti promotori interessati.

Le restanti 123 pratiche, invece, si riferiscono a tirocini non concretizzati e quindi non liquidabili. Alla data odierna il Dipartimento ha inviato all’INPS tutte le pratiche liquidabili e procederà all’invio degli ulteriori elenchi appena conclusa l’attività di controllo dei 30 revisori dei conti impegnati.

Anche sul versante enti promotori il dipartimento ha iniziato a liquidare le relative indennità. Le attività, per sanare il pregresso, si chiuderanno nel mese di marzo. Sul portale tematico del Dipartimento Sviluppo Economico, Lavoro, Formazione e Politiche Sociali della Regione saranno pubblicati gli elenchi delle pratiche trasmesse all’INPS.