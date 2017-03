Presidenza Telecom, Montezemolo tra i candidati

ROMA, 27 MARZO – Il prossimo 4 maggio, in occasione dell’assemblea degli azionisti, è previsto il cambio della guardia al vertice della società telefonica Telecom. Secondo quanto si apprende da fonti finanziarie, tra i candidati alla presidenza - ruolo attualmente ricoperto da Giuseppe Recchi - vi sarebbe Luca Cordero di Montezemolo.

Le liste con la rosa dei nomi dei possibili consiglieri saranno presentate entro il 9 aprile. C’è curiosità soprattutto sui nomi che presenterà Vivendi, il gruppo francese che detiene una quota di poco inferiore al 25% in Telecom Italia e di quasi il 30% in Mediaset, che per ora non commenta le indiscrezioni su Montezemolo.

«Vivendi non commenta», ha riferito un portavoce, precisando che il gruppo francese non ha ancora preso una decisione finale per quanto riguarda la propria lista di candidati per il rinnovo del cda di Telecom.

[foto:.thecheckeredflag.co.uk]

Antonella Sica