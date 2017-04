Presidenziali Francia: si va verso un secondo turno Macron-Le Pen

PARIGI, 23 APRILE – Chiudono le urne per il primo turno delle elezioni presidenziali 2017. Stando ai primi poll dell’agenzia Ipsos Emmanuel Macron arriverebbe al 23,7 %, Marine Le Pen al 21,7 % Più in basso François Fillon e Jean-Luc Mélenchon appaiati intorno al 19,5 %. Disfatta per il partito socialista: Benoît Hamon sarebbe fermo intorno al 6,2 %.



Le prime proiezioni, invece, stando alle stime di Elabe parlano di Macron primo al 24%, seguito da Le Pen al 21,8%. Fillon poco staccato, al 19,9%, pressochè appaiato a Melenchon con il 19,3%.

Sono anche arrivate le prime reazioni dei protagonisti. Benoit Hamon ha parlato di lezione severa per il Partito Socialista, ha ammesso la dura sconfitta ed invitato il proprio elettorato a convergere su Emmanuel Macron. "Ho perso, ma la sinistra non è morta" ha dichiarato, esortando poi ad "erigere barricate" contro Marine Le Pen.Anche alcuni esponenti del centro-destra francese (Baroin ed Estrosi), preso atto della sconfitta di Francois Fillon, hanno fatto arrivare il proprio endorsement, a titolo personale, al leader di "En Marche.

Per il Front National ha parlato Marion Marechal-Le Pen, commentando il risultato come una "vittoria storica per i patrioti ed i difensori della sovranità". "Sono quindici anni che non si aveva un candidato del genere al secondo turno" ha poi concluso la deputata del FN, parlando di "vittoria ideologica".



Anche Macron ha commentato i primi exit poll, parlando di nuova pagina per la vita politica francese. "I Francesi hanno espresso il proprio desiderio di rinnovamento" ha dichiarato ai microfoni di AFP.





Paolo Fernandes

Fonte: lepoint.fr