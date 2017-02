Pretendevano denaro da un disabile, due arresti a Paola

PAOLA, 25 FEBBRAIO 2017 - La Polizia ha arrestato in flagranza di reato due persone già note alle forze dell'ordine, M.Z. di 39 anni e A.C. di 32 anni, colpevoli di estorsione nei confronti di un disabile e del suo tutore. Il fatto è avvenuto a Paola, nel cosentino.

L'arresto è scattato a seguito della denuncia del fratello di un disabile, di cui è tutore, il quale aveva recentemente ottenuto una pensione di invalidità, riconosciuta al 100%. I due uomini, venuti a conoscenza del fatto, hanno avvicinato la vittima rivolgendogli pressanti richieste estorsive.

In poco tempo, infatti, le continue richieste di denaro hanno prosciugato il conto corrente dell'invalido che, non riuscendo più a far fronte alle estorsioni, non ha retto la pressione degli estorsori e ha subito anche un aggravamento delle sue condizioni fisiche.

Non potendo più avere denaro dal disabile, i due arrestati hanno iniziato a rivolgere le proprie pretese al fratello, rivolgendogli minacce a fini estorsivi. A differenza del fratello, il tutore si è rivolto alle forze dell'ordine ed ha sporto denuncia. Grazie al coraggio dimostrato, gli agenti della Polizia di Stato sono riusciti a tendere una trappola ai due e ad arrestarli in flagranza di reato.

Daniele Basili

immagine da questure.poliziadistato.it