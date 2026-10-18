Prezzi carburanti in Italia e Calabria come confrontare i costi con Osservaprezzi

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Il portale rinnovato facilita la ricerca dei distributori anche da smartphone e permette di consultare le medie regionali di benzina gasolio GPL e metano

Conoscere i prezzi dei carburanti aiuta a pianificare gli spostamenti e a valutare dove fare rifornimento. Per confrontare le offerte, però, occorre distinguere tra il prezzo applicato dal singolo distributore e la media del territorio, tenendo conto anche della modalità di erogazione.

La nuova versione di Osservaprezzi Carburanti punta a rendere queste informazioni più accessibili. Il portale è stato riprogettato per agevolare la consultazione da computer, tablet e smartphone, con filtri di ricerca più pratici e una presentazione dei dati più chiara.

Osservaprezzi Carburanti cosa cambia con il nuovo portale

Il rinnovamento riguarda sia gli automobilisti sia i gestori degli impianti. L’interfaccia responsive consente di utilizzare le funzionalità anche dai dispositivi mobili, semplificando la ricerca delle stazioni di servizio durante la pianificazione di un viaggio.

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Per chi deve fare rifornimento, le principali novità riguardano la possibilità di individuare i distributori in una determinata zona, cercare lungo un percorso e selezionare un impianto attraverso il nome o la bandiera, cioè il marchio commerciale.

Sul versante dei gestori, l’integrazione di SPID interessa le procedure di accreditamento e accesso all’area riservata. Il collegamento con l’Anagrafe Impianti Carburante permette inoltre di associare le stazioni al rispettivo identificativo univoco, favorendo una gestione più ordinata delle informazioni.

Come cercare i distributori vicini e lungo il percorso

La funzione Ricerca impianti consente di visualizzare le stazioni presenti in un’area circolare con un raggio iniziale di circa 5 chilometri intorno al punto individuato. L’ampiezza della ricerca può essere modificata attraverso l’apposita barra di scorrimento.

L’autocompletamento degli indirizzi rende più agevole impostare una ricerca lungo il tragitto. È una possibilità utile per confrontare i distributori prima della partenza e valutare una sosta compatibile con il proprio itinerario.

Per capire se un rifornimento conviene davvero, è opportuno considerare anche la distanza da percorrere: una differenza contenuta nel prezzo al litro può perdere vantaggio se richiede una deviazione significativa.

Prezzi medi dei carburanti il confronto tra regioni

Le medie regionali dei carburanti offrono un riferimento per leggere le differenze territoriali. Per benzina e gasolio i valori riguardano la modalità self service, mentre per GPL e metano si riferiscono al servito.

La tabella riordina i valori presenti nel materiale disponibile. La data di rilevazione non è indicata nel testo fornito: questi importi non vanno quindi presentati come prezzi odierni verificati.

I valori sono espressi in euro al litro per gasolio, benzina e GPL e in euro al chilogrammo per il metano.

Regione o provincia autonoma Gasolio self Benzina self GPL servito Metano servito Abruzzo 2,251 2,033 0,781 1,913 Basilicata 2,308 2,076 0,771 1,859 Calabria 2,290 2,058 0,820 1,935 Campania 2,282 2,062 0,746 1,838 Emilia Romagna 2,252 2,024 0,768 1,952 Friuli Venezia Giulia 2,261 2,027 0,764 2,067 Lazio 2,243 2,020 0,763 1,978 Liguria 2,240 2,010 0,865 1,948 Lombardia 2,248 2,015 0,764 1,897 Marche 2,239 2,021 0,795 1,972 Molise 2,269 2,039 0,806 1,947 Piemonte 2,242 2,015 0,758 1,918 Puglia 2,279 2,055 0,761 1,931 Sardegna 2,255 2,029 0,862 Non riportato Sicilia 2,270 2,038 0,812 2,111 Toscana 2,251 2,026 0,778 2,043 Umbria 2,242 2,023 0,789 2,014 Valle d’Aosta 2,253 2,015 0,869 Non riportato Veneto 2,251 2,022 0,780 1,975 Provincia autonoma di Bolzano 2,269 2,047 0,868 1,961 Provincia autonoma di Trento 2,249 2,030 0,806 2,130

La dicitura “Non riportato” indica che il valore non compare nel materiale disponibile e non permette, da sola, di trarre conclusioni sulla presenza di impianti nel territorio.

Carburanti in Calabria quanto costa un pieno nei dati riportati

Nel quadro riportato, la Calabria presenta un prezzo medio di 2,290 euro al litro per il gasolio self e di 2,058 euro al litro per la benzina self. Il GPL servito si colloca a 0,820 euro al litro, mentre il metano servito raggiunge 1,935 euro al chilogrammo.

Applicando queste medie, un rifornimento da 50 litri comporterebbe una spesa indicativa di 114,50 euro per il gasolio e di 102,90 euro per la benzina. Si tratta di esempi di calcolo: il costo effettivo dipende dal prezzo esposto presso il distributore scelto.

Nel confronto tra i valori elencati, la Basilicata registra le medie più elevate per benzina e gasolio. La media più bassa del gasolio compare nelle Marche, mentre quella della benzina si trova in Liguria. Queste differenze descrivono il prospetto disponibile e non costituiscono una graduatoria aggiornata in tempo reale.

Come vengono calcolate le medie e quando consultarle

Secondo le modalità descritte nel materiale, i prezzi medi regionali vengono aggiornati ogni mattina e sono consultabili a partire dalle 8.30. Il calcolo considera i prezzi in vigore alle 8 del medesimo giorno, con decorrenza non anteriore agli otto giorni precedenti.

La media è aritmetica e riguarda gli impianti situati fuori dalla rete autostradale. Per le province autonome di Trento e Bolzano il riferimento territoriale è provinciale; per gli impianti autostradali viene invece pubblicata una media nazionale separata.

Dal calcolo sono esclusi i carburanti speciali, il GNL e l’L-GNC. Quando mancano comunicazioni utili per una determinata tipologia, il dato viene indicato come non disponibile. I prospetti sono consultabili anche nei formati CSV e PDF.

Perché controllare il prezzo del singolo impianto

La media regionale serve a orientarsi, ma non coincide necessariamente con il prezzo che si troverà alla pompa e non rappresenta una tariffa obbligatoria.

Prima del rifornimento è utile verificare la data dell’ultima comunicazione, il tipo di carburante e la modalità di erogazione. Confrontare il prezzo self di un impianto con quello servito di un altro può infatti dare un’impressione poco attendibile del risparmio.

La consultazione del singolo distributore, affiancata al confronto con la media territoriale, permette di valutare con maggiore precisione il costo della sosta e la sua convenienza lungo il percorso.