Prezzi carburanti senza freni, il pieno supera i cento euro

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Prezzi carburanti nelle regioni italiane il gasolio supera la benzina e il pieno oltrepassa i cento euro

Il confronto delle medie territoriali evidenzia differenze per benzina gasolio GPL e metano con la Basilicata ai valori più alti per i carburanti self service e la Calabria a quota 2,265 euro al litro per il diesel

I prezzi medi dei carburanti mostrano un divario netto tra gasolio e benzina. Nel prospetto esaminato, il diesel self service supera i 2,23 euro al litro in tutti i territori considerati, mentre la benzina self service si colloca tra 2,020 e 2,072 euro al litro.

Per un rifornimento da 50 litri, questo significa una spesa superiore a 111 euro per il gasolio e compresa tra 101 e 103,60 euro per la benzina. Sono importi calcolati sulle medie territoriali: il prezzo effettivo del pieno dipende dal distributore scelto.

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Le cifre riportate si riferiscono agli impianti fuori dalla rete autostradale. Il prospetto non indica la data della rilevazione e va quindi letto come un confronto dei valori forniti, senza attribuirli automaticamente alla giornata odierna.

Prezzi di benzina gasolio GPL e metano regione per regione

La tabella raccoglie tutte le medie disponibili. Benzina, gasolio e GPL sono espressi in euro al litro, mentre il metano è espresso in euro al chilogrammo. Per benzina e gasolio la modalità considerata è il self service; per GPL e metano è il servito.

Regione o provincia autonoma Gasolio self Benzina self GPL servito Metano servito Abruzzo 2,246 2,037 0,780 1,891 Basilicata 2,281 2,072 0,766 1,823 Calabria 2,265 2,048 0,816 1,943 Campania 2,271 2,063 0,743 1,819 Emilia Romagna 2,253 2,035 0,766 1,927 Friuli Venezia Giulia 2,267 2,035 0,760 2,028 Lazio 2,242 2,025 0,761 1,964 Liguria 2,240 2,020 0,864 1,927 Lombardia 2,246 2,024 0,761 1,878 Marche 2,238 2,025 0,794 1,954 Molise 2,261 2,042 0,803 1,930 Piemonte 2,250 2,027 0,755 1,905 Puglia 2,251 2,040 0,756 1,913 Sardegna 2,258 2,037 0,862 Non disponibile Sicilia 2,256 2,039 0,808 2,076 Toscana 2,251 2,034 0,776 2,030 Umbria 2,239 2,029 0,784 1,990 Valle d’Aosta 2,259 2,030 0,869 Non disponibile Veneto 2,251 2,031 0,778 1,947 Provincia autonoma di Bolzano 2,268 2,058 0,868 1,941 Provincia autonoma di Trento 2,252 2,041 0,804 2,050

Gasolio più caro in Basilicata e Campania

La Basilicata presenta il prezzo medio del gasolio più elevato del prospetto, con 2,281 euro al litro. Seguono la Campania, a 2,271 euro, e la provincia autonoma di Bolzano, a 2,268 euro. Poco sotto si trovano il Friuli Venezia Giulia, con 2,267 euro, e la Calabria, con 2,265 euro.

All’estremo opposto figurano le Marche, dove il diesel si attesta a 2,238 euro al litro, seguite dall’Umbria a 2,239 euro e dalla Liguria a 2,240 euro.

La distanza tra il valore più alto e quello più basso è di 4,3 centesimi al litro. Su un rifornimento da 50 litri equivale a 2,15 euro: la spesa teorica passa da 111,90 euro nelle Marche a 114,05 euro in Basilicata.

Benzina con la media più bassa in Liguria

Anche per la benzina self service, la Basilicata registra la media maggiore, pari a 2,072 euro al litro. Seguono la Campania con 2,063 euro e Bolzano con 2,058 euro.

Il valore più contenuto si trova in Liguria, a 2,020 euro al litro. Subito dopo compaiono la Lombardia, con 2,024 euro, e Lazio e Marche, entrambe a 2,025 euro.

Il divario territoriale raggiunge 5,2 centesimi al litro, corrispondenti a 2,60 euro su 50 litri. In tutti i territori elencati, la media della benzina rimane inferiore a quella del gasolio.

Prezzi carburanti in Calabria quanto costa un rifornimento

In Calabria, il quadro delle medie indica 2,265 euro al litro per il gasolio e 2,048 euro per la benzina. Il GPL si attesta a 0,816 euro al litro, mentre il metano raggiunge 1,943 euro al chilogrammo.

Applicando questi valori a un rifornimento da 50 litri, la spesa è di circa 113,25 euro per il diesel e 102,40 euro per la benzina. La differenza ammonta a 10,85 euro a parità di litri acquistati.

Questo confronto descrive il costo del rifornimento, ma non basta a stabilire quale alimentazione sia più conveniente nell’utilizzo quotidiano. Per valutare la spesa effettiva occorre considerare anche consumi del veicolo e chilometri percorsi.

GPL e metano dove si registrano le differenze maggiori

Per il GPL servito, il prezzo medio più basso è quello della Campania, pari a 0,743 euro al litro. Seguono Piemonte a 0,755 euro e Puglia a 0,756 euro.

La media più alta si trova in Valle d’Aosta, a 0,869 euro al litro, appena sopra Bolzano a 0,868 euro, Liguria a 0,864 euro e Sardegna a 0,862 euro. Tra i due estremi ci sono 12,6 centesimi al litro, equivalenti a 5,04 euro su un rifornimento da 40 litri.

Anche per il metano per autotrazione, la Campania presenta il valore più contenuto tra quelli disponibili, con 1,819 euro al chilogrammo. La Basilicata segue a 1,823 euro e la Lombardia a 1,878 euro.

La Sicilia registra invece la media maggiore, pari a 2,076 euro al chilogrammo, davanti alla provincia autonoma di Trento a 2,050 euro e alla Toscana a 2,030 euro. Il divario tra Sicilia e Campania è di 25,7 centesimi al chilogrammo.

Per Sardegna e Valle d’Aosta, il prospetto non riporta una media del metano. L’assenza del valore non deve essere interpretata come un prezzo pari a zero.

Come leggere le medie regionali dei carburanti

I prezzi medi regionali rappresentano una media aritmetica delle comunicazioni utili degli esercenti. Per Bolzano e Trento il calcolo avviene su base provinciale. Non si tratta quindi di un prezzo unico applicato da tutti gli impianti, né di una media ponderata in base ai volumi venduti.

Il sistema descritto prevede un aggiornamento quotidiano, considerando i prezzi in vigore alle ore 8, con decorrenza non anteriore agli otto giorni precedenti. La consultazione dei valori della giornata è indicata a partire dalle 8.30; gli elenchi sono disponibili anche nei formati CSV e PDF.

Il confronto riguarda esclusivamente gasolio e benzina self service, insieme a GPL e metano serviti. Restano esclusi GNL, L-GNC e carburanti speciali. Quando mancano comunicazioni utili al calcolo, il valore viene indicato come non disponibile.

Le medie della rete autostradale sono elaborate separatamente su base nazionale e non sono comprese nella tabella.

Come usare il confronto per valutare il costo del pieno

La media territoriale offre un riferimento per capire se il prezzo esposto da un distributore sia superiore o inferiore al valore dell’area. Per un confronto corretto bisogna verificare lo stesso carburante e la stessa modalità di erogazione: il prezzo della benzina servita, per esempio, non è direttamente confrontabile con una media riferita al self service.

Anche pochi centesimi possono incidere sulla spesa ricorrente. Una differenza di 5 centesimi al litro vale 2,50 euro su 50 litri. L’eventuale risparmio va però rapportato alla distanza necessaria per raggiungere l’impianto, perché una deviazione può assorbire parte del vantaggio. (Fonte mimit.gov.it )