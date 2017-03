Primarie Pd: aperta la campagna di Renzi al Lingotto

TORINO, 10 MARZO-Si apre al Lingotto di Torino la campagna per le primarie Pd di Matteo Renzi. L'ex premier aprirà i lavori nel pomeriggio con un saluto introduttivo e li chiuderà domenica con un discorso programmatico.

Nel corso dell'evento, Renzi e i suoi sostenitori stenderanno il programma per la corsa alla segreteria. Simbolo dell'iniziativa un trolley, a simboleggiare la campagna in giro per l'Italia che Renzi intraprenderà, accompagnato dall'hashtag #incammino, molto simile all' "en marche" del candidato all'Eliseo Macron.

La manifestazione conta tremila iscritti e durerà 3 giorni, durante i quali si terranno 12 workshop tematici- dal welfare, alla crescita del Mezzogiorno, all'Europa- che saranno preceduti da interventi sul palco di 10 minuti circa. Fra i partecipanti Marco Fortis, docente di Economia alla Cattolica di Milano e Sergio Fabbrini, professore di Scienza Politica presso la Luiss di Roma. Prevista per domenica mattina la presenza del presidente del consiglio Gentiloni.

La location individuata da Renzi è fortemente simbolica: proprio al Lingotto, 10 anni fa, Veltroni presentò la sua candidatura alla segreteria del neonato Partito Democratico. L'ex leader democratico, tuttavia, non parteciperà alla tre giorni, essendo in partenza per gli USA per andare a trovare la figlia. Non si esclude che dietro alle motivazioni familiari dell'assenza si celino ragioni squisitamente politiche.

Marta Pietrosanti

foto: ansa.it