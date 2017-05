Primarie PD, mappa del voto: calano i consensi nelle regioni "rosse"

ROMA, 3 MAGGIO - La partecipazione alle primarie del Pd è stata di circa due milioni di elettori, ma mancano più di 800mila voti rispetto alla precedente elezione del 2013.



Grave calo in regioni notoriamente di sinistra, come Toscana ed Emilia Romagna, dove la scissione dei bersaniani si è fatta sentire di più. Osservando la mappa del voto si nota che in Toscana l'ex premier vince con il 79%anche se gli elettori calano: dai 393mila del 2013 si passa ai 210mila attuali.



Peggio in Emilia Romagna, dove Renzi vince con il 74%, ma si passa dai 415mila elettori delle primarie 2013 ai 216mila di domenica scorsa.



Significativo la scarsa partecipazione in alcune città simbolo: a Bologna si passa da 98mila a 54mila, Reggio Emilia da 55mila a 30mila, a Modena da 70mila a 35mila, a Livorno da 14mila del 2013 ai 7mila del 30 aprile.

Male anche Roma, dove si sono recati ai gazebo in 77mila contro i 150mila del 2013 (nella Capitale Renzi vince con il 70%).



Nel Sud invece Renzi vince con percentuali più basse ma il calo di elettori è minore, anzi in alcuni casi, come la Basilicata, la Puglia e l'Abruzzo, si registra un aumento di votanti.



Maria Minichino



(fonte immagine termometropolitico.it)