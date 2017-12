Primo desiderio per l'anno nuovo? Ricevere offerta di lavoro. Indagine su 2.500 studenti, spiccano su tutti i bisogni concreti

CATANZARO, 29 DICEMBRE - Il primo desiderio per il 2018 degli studenti italiani è tanto semplice quanto concreto: ricevere un'offerta di lavoro. A dirlo è uno studio online del Sanpellegrino Campus su 2.500 studenti tra i 18 e i 25 anni "per capire quali sono desideri e aspettative per il 2018".

"Un tempo - dice l'indagine - i sogni erano i viaggi e il comprarsi la prima macchina. Oggi vincono i sogni 'normali' e funzionali ai bisogni concreti". Il 54% sogna "di ricevere una chiamata di lavoro entro la prima settimana di gennaio", il 39% "di potersi laureare a pieni voti" e il 34% "di superare gli esami di maturità senza patemi". Per sempre più giovani (46%) "la massima aspirazione è la soddisfazione di un bisogno concreto", così come anche la voglia di ottenere più indipendenza dalla propria famiglia (44%).

Il lavoro più ambìto è nel mondo digitale per uno studente su 3, in particolare nei social media (42%), nella programmazione di un'app (27%) o nel gestire un e-commerce (23%). Tra i modelli a cui aspirano, invece, ci sono il portiere della Nazionale di Calcio Gigi Buffon (32%), il fondatore di Amazon Jeff Bezos (28%), e uno dei creatori di Google Larry Page (21%). Le donne, invece, guardano soprattutto all'atleta paralimpica Bebe Vio (34%), alla signora della moda Miuccia Prada (26%), e alla comica Luciana Littizzetto (18%).