Primo esame all\'EI-Center Eipass dell\'IC Catanzaro Est (Foto)

CATANZARO 04 FEBBARIO - Un’informatica come scienza multiforme e versatile, proiettata ad ogni obiettivo disciplinare diviene utenza nella scuola e si trasforma in metodo di pensiero, di linguaggio e di strumento.

Una progettualità all’avanguardia quella dell’Eipass Junior che l’IC CATANZARO EST, nella persona del Dirigente Alba Flora Mottola, ha fortemente voluto nella piena consapevolezza che l’attenzione dell’informatica come scienza si è spostata dall’utilizzazione della macchina, all’elaborazione di concetti, di procedimenti e di comportamenti razionali.

Il progetto Eipass Junior, condotto dai docenti specialisti: Katia Di Benedetto e Losito Elena (formatrici), Marzano Annarita e Fabiano Cinzia (esaminatori) ha visto impegnati 15 alunni di scuola secondaria di primo grado, per i quali proprio giovedì 26 gennaio si sono svolti gli esami del Primo Modulo del Progetto “Pensiero Computazional e Coding: Dal Logo allo Scratch”. Le aspettative dei docenti si sono concretizzate nella brillantezza degli esiti riportati da ogni allievo. in termini di dimensione di competenza cognitiva e strumentale e soprattutto in un processo di dualismo coesistente tra processo di fruizione e produzione.Gli allievi, infatti, hanno potuto rafforzare le proprie competenze in materia di gestione ragionata e logica delle informazioni, nonché approcciarsi verso semplici elementi di programmazione proiettandosi come iniziale speranza di programmatori del domani.In questa sfera di lavoro hanno potuto:• Definire e progettare un semplice algoritmo elaborando e applicando un codice non formalizzato;• Scomporre una situazione complessa in più situazioni semplici;• Utilizzare un lessico funzionale alle procedure applicate;• Enucleare le aree operative dalla finestra LOGO, e i comandi primitivi per muovere, ruotare la “Tartaruga” secondo parametri dati;• Creare programmi con Scratch.Tali attività hanno investito l’aspetto emozionale della conquista operativo-cognitiva, alimentando incessantemente il coinvolgimento degli Allievi.L’Istituto Comprensivo “Catanzaro Est” è Centro autorizzato in qualità di Ei-Center Academy per il conseguimento della certificazione EIPASS® (European Informatics Passport) in tutti i diversi moduli e percorsi.Il Progetto “Eipass Junior” si articola in due percorsi, uno per la Scuola Primaria e una per la Scuola Secondaria Inferiore, entrambi costituiti da 5 Ambiti di approfondimento, culminanti in altrettante prove di verifica.L’Istituto offre il suo servizio e la sua competenze, validata da CERTIPASS, a tutti coloro che vogliano avvalersi del programma internazionale di certificazione delle competenze digitali EIPASS, aperto a chi desideri rendere immediatamente spendibili, a scuola, all’università e in ogni contesto lavorativo le competenze acquisite.Nell’Istituto si organizzano sessioni d’esame per acquisire certificazioni EIPASS con corsi in aula finalizzati al superamento degli esami.