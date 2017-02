Prma telefonata Trump- Xi Jinping: "Onorerò la politica di una sola Cina"

WASHINGTON, 10 FEBBRAIO - Il presidente americano, Trump, e quello cinese, Xi Jinping, hanno avuto il loro primo colloquio telefonico dall'insediamento del magnate alla Casa Bianca.

Nella nota dell'amministrazione Usa si legge che “i due leader hanno discusso di numerosi argomenti”, e che “si impegneranno in negoziazioni su varie questioni di reciproco interesse”. Inoltre i due presidenti si sono reciprocamente invitati ad incontrarsi nei rispettivi Paesi.Nel corso della telefonata, lunga e cordiale, Trump, su richiesta del presidente cinese, ha accettato di onorare la tradizionale linea politica americana che da decenni riconosce "una sola Cina", invertendo la rotta rispetto a quello che aveva detto in passato, quando, a dicembre, in una telefonata con la presidente taiwanese Tsai Ing-wen, aveva sostenuto di non prendere ordini da Pechino e di non sentirsi vincolato alle sue politiche fin quando non farà concessioni commerciali.Pechino aveva risposto che senza il principio «Una Cina», riconosciuto ai tempi di Nixon, sarebbe caduto il fondamento delle relazioni con gli Stati Uniti. Evidentemente il leader americano, deve aver pensato che i rapporti con 1,3 miliardi di cinesi della Repubblica popolare valgano più dei 23 milioni di taiwanesi, anche se quelli dell’isola sono gli unici cinesi che vivono in un sistema democratico.La telefonata con la Cina, arriva poche ore prima dell’incontro programmato con il premier giapponese Shinzo Abe, visto come un avversario a Pechino.

Giulia Piemontese