Processo Fonsai: "Ligresti conosceva le carenze di riserva"

TORINO, 11 APRILE - Secondo quanto scritto dal tribunale di Torino l'undici ottobre del 2016, Salvatore Ligresti era "a piena conoscenza" riguardo la carenza delle riserve Fonsai.

Secondo i giudici l'ingegnere, condannato a sei anni di reclusione, ricopriva un ruolo il ruolo "egemonico e padronale" inoltre risulterebbe un "abituale referente e ispiratore dell'attività degli amministratori di diritto".

Il tribunale del capoluogo piemontese avrebbe condannato la figlia di Salvatore Ligresti Jonella, a scontare 5 anni e 8 mesi di reclusione, 5 anni e 3 mesi sarebbero stati previsti invece per il delegato Fausto Marchionni e invece 2 anni e 6 mesi per l'ex revisore Riccardo Ottaviani. L'assoluzione era invece stata prevista per l'ex vicepresidente Antonio Talarico e l'ex revisore Ambrogio Virgilio.

Inoltre la procura avrebbe messo in dubbio le comunicazioni sociali e l'aggiotaggio per la sottovalutazione di una voce del bilancio del valore di circa seicento milioni di euro.

