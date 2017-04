Processo Lega Nord:"Cosi Bossi truffò lo Stato per milioni di euro"

ROMA, 4 APRILE - Il pm di Genova Paola Calleri ha chiesto quattro anni per il fondatore della Lega Umberto Bossi e quattro anni e sei mesi per l’ex tesoriere Francesco Belsito, nell’ambito del processo sulla maxi truffa ai danni dello Stato.



L’accusa ha anche chiesto di confiscare 56 milioni di euro alla Lega perché “percettore delle indebite appropriazioni dei soldi pubblici”. Per i Pm, Bossi, Belsito e i tre revisori ottennero dal Parlamento oltre 56 milioni usati poi per scopi personali.



La richiesta di condanna per i faccendieri Paolo Scala e Stefano Bonet, accusati di riciclaggio per aver aiutato Belsito a portare i capitali all’estero, è di cinque anni. I fatti contestati sono accaduti anche durante il comando di Roberto Maroni e Matteo Salvini, che hanno però dimostrato la loro estraneità. La Lega non si è costituita parte civile. Il processo continuerà il 18 aprile.



Maria Minichino



(fonte immagine lafune.eu)