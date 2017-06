Procura Torino, non ci sono indagati né ipotesi di reato

TORINO, 5 GIUGNO - Il Procuratore di Torino, Armando Spataro, si è espresso su quanto accaduto sabato sera a Torino in piazza San Carlo, aggiornando sull’esito della vicenda: «Allo stato attuale non ci sono né indagati né ipotesi di reato». Il Procuratore ha così confermato l’assenza di piste riconducibili ad eventuali incriminazioni circa il controverso accaduto, rispetto a cui resta non chiara la totale e completa dinamica dei fatti.

«Prima di tutto è necessario ricostruire la dinamica precisa dei fatti» – ammette Spataro, intervenuto a margine di una cerimonia per la festa dei Carabinieri. Il punto dell’inchiesta sarà tuttavia toccato nel pomeriggio, dato che è previsto un vertice in Procura. Sarà occasione per delineare meglio la vicenda, al netto delle polemiche degli ultimi due giorni ed un bilancio non grave ma considerevole, con ben 1527 feriti di cui 3 gravi.

Le polemiche avevano toccato un po’ tutte le compagini politiche, da chi non aveva esitato a scaricare le responsabilità sulla sindaca Chiara Appendino, assente al momento dei fatti poiché situata a Cardiff per la finale di Champions League, sino allo scetticismo del M5s sui numeri dell’accaduto. La sindaca Appendino si era inoltre giustificata in un post domenicale, nel quale sosteneva di aver operato come nel 2015 ai tempi dell’amministrazione Fassino.

Sulla vicenda è stato intercettato anche il questore del capoluogo piemontese, Angelo Sanna, secondo cui l’ordinanza anti-vetro «è stata dichiarata incostituzionale». Una dichiarazione probabilmente speranzosa di placare interminabili polemiche, nell’interesse della scoperta dell’andamento reale dei fatti.

foto da: ilsole24ore.com

Cosimo Cataleta