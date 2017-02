Romano Prodi esorta il centrosinistra: riprenda vigore

ROMA, 12 FEBBRAIO Romano Prodi, in un'anticipazione dell'intervista rilasciata al programma "Dimartedì" condotto da Floris, ha parlato dell'importanza dell'aggregazione tra forze politiche che abbiano valori comuni

"Ho passato tutta la mia vita politica a mettere assieme i riformismi" ha dichiarato l'ex leader dell' Ulivo , " cattolici, socialisti e liberali, per creare un Paese nuovo", sottolineando come però non intenda tornare sulla scena : " non faccio più politica".

Sul periodo di crisi che sta attraversando il centrosinistra, dilaniato da logiche correntistiche e lotte fratricide, Prodi ha dichiarato : " riprenda il vigore e la speranza che aveva 15 anni fa". Un passaggio anche sull'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia e sul possibile "listone", sul quale l' ex premier non si sbilancia, limitandosi ad un "vediamo come si articolerà la sua proposta, ho stima di lui".

Chiosa finale sulle elezioni anticipate, invocate da forze politiche di entrambi gli schieramenti : "il voto? La legislatura terminerà nel 2018".

Paolo Fernandes



Foto: romanoprodi.it