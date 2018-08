Professione influencer: adesso lo attesta anche una laurea

MADRID, 9 AGOSTO - Nasce in Spagna, all’Università Autonoma di Madrid, all'interno della Escuela de Inteligencia Economica, con la collaborazione di Ibiza Fashion Week, il primo corso di laurea per formare influencer professionisti.

Il corso si chiama Intelligence Influencers: Fashion and Beauty e vuole porsi come alternativa al declino del marketing tradizionale ed essere una risposta concreta all’aumento della domanda del marketing nel settore social. Formare persone preparate che possano eliminare le cattive pratiche che minano la fiducia di produttori e lo sviluppo e la sostenibilità della professione. Il corso inizierà il 22 ottobre e prevede 160 ore tra materie come psicologia della moda, comunicazione e creatività.

Adesso nessuno può dire che essere influencer è solo questione di fotogenicità e fortuna

Fonte immagine: www.cdn.searchenginejournal.com

Ilaria Bertocchini