Programma eventi, oggi concerto alla chiesa del s. Giovanni, domani l\'isola pedonale con animazione

Programma eventi nel centro storico, oggi concerto alla chiesa del s. Giovanni, domani ritorna l’isola pedonale con animazione, musica e spettacolo del fuoco

CATANZARO, 20 DICEMBRE - Tra musica e intrattenimento prosegue il programma di attività promosso dall’amministrazione comunale nel centro storico per il periodo festivo. Oggi, mercoledì 20 dicembre, nella Chiesa del San Giovanni, alle ore 18.30, spazio alla musica con il concerto “Aspettando il Natale” a cura del Coro polifonico S.S. Trinità e dell’Ensamble vocale Ars Musicae di Catanzaro.



Protagonisti Matteo Procopio, violino, Sara Silipo, flauto traverso, e Paolo Budaci, flauto di Pan. All’organo il maestro Amedeo Lobello, per la direzione del maestro Giovanna Massara. Oltre al Villaggio dei Bambini in Piazza Prefettura, nelle Gallerie del San Giovanni, alle ore 19, si potrà vivere un “Viaggio nel tempo” con le rappresentazioni storiche animate a cura di “Mirabilia”. In serata, grande evento musicale “Gospel Night with The Harlem Voice”, previsto nel cartellone del Teatro Politeama.

Domani giovedì 21 dicembre ritorna l’isola pedonale pomeridiana su Corso Mazzini che sarà animata da una ricca serie di iniziative. In Piazza Grimaldi, dalle 17 alle 20.30, sarà allestito il Villaggio “Il Paese di Santa Claus”, mentre su Corso Mazzini dalle 17.30 in poi Parata di Natale e animazione itinerante coi suoni tradizionali calabresi a cura di Alessio Bressi e Giuseppe Muraca. In Piazza Santa Caterina, alle ore 19, la suggestiva esibizione di trampolieri e spettacolo del fuoco, mentre alle Gallerie del San Giovanni si rinnoverà il “Viaggio nel tempo” con le rappresentazioni storiche animate a cura di “Mirabilia”. In vista del Presepe Vivente, programmato per il 22 e 23 dicembre nelle gallerie del San Giovanni, alle ore 18 si terrà un’anteprima musicale nella chiesa del S. Giovanni con la Schola Cantorum Santa Cecilia diretta da Elvira Mirabelli. La giornata si concluderà al Museo del Rock, alle ore 20, con lo straordinario concerto del chitarrista e bluesman americano Corey Harris.Sono sempre aperte al pubblico, inoltre, le mostre permanenti con ingresso a pagamento al Complesso Monumentale del San Giovanni - “Imperatores” – dalle 10,00 alle 13,00 e dalle 16,30 alle 20,00; alla Palazzina ex Stac in Piazza Matteotti - “Calabria antica in miniatura e fiera europea del Presepe XIV edizione” – dalle 9,30 alle 12,30 e dalle 17,30 alle 20,30. L’amministrazione comunale invita, specialmente in occasione delle giornate in cui è prevista l’isola pedonale, ad usare la funicolare per raggiungere il centro storico con parcheggio a Piè Sala e biglietto andata/ritorno al costo di 1,50 euro (da lunedì a sabato dalle 7 alle 21).