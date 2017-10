Prostituzione, scoperto giro ad Avellino: coinvolte anche quattordicenni

AVELLINO, 30 OTTOBRE – Un uomo di 80 anni è stato arrestato ad Avellino con l’accusa di induzione e sfruttamento della prostituzione aggravati dalla minore età delle vittime. L’80enne gestiva un circolo nel centro del capoluogo irpino, sovente frequentato da giovani studentesse.

Tra queste, dodici ragazze di cui dieci minorenni erano diventate destinatarie delle “attenzioni” dell’uomo: sedotte con la prospettiva di un lavoro regolare e ben retribuito, le giovani dapprima erano chiamate a servire ai tavoli, poi esortate ad “essere gentili” con i clienti, rendendosi infine disponibili al servizio in una camera riservata.

Le indagini erano iniziate nel maggio 2016, in seguito alle dichiarazioni rese dal fidanzato di una delle vittime, che raccontò ai Carabinieri come la sua ragazza fosse finita “nel giro”. Da lì, dopo un primo arresto, senza alcun seguito, dell’ottantenne, le forze dell’ordine hanno avviato una fitta attività di registrazione ed intercettazioni.

Le tariffe andavano dai 10 ai 100 euro in base alle prestazioni, con guadagni fino a 1200 euro mensili per le ragazze. A frequentare il circolo, professionisti della zona: per molti di questi, le operazioni di identificazione sulla base del materiale raccolto sono ancora in corso.

In manette, intanto, insieme all’anziano, sono già finiti due clienti abituali, rispettivamente di cinquanta e sessanta anni. Per loro le accuse sono le stesse del titolare del circolo.

Paolo Fernandes

Foto: partannalive.it