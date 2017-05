Protesta nazionale a Roma di Educatori e Pedagogisti

Riceviamo e pubblichiamo

ROMA 26 MAGGIO - *Gli Educatori ed i Pedagogisti italiani si riuniranno sabato 27 Maggio presso la sala convegni dell' Ist. Don Bosco di via Marghera, 59 a Roma per protestare contro le lungaggini burocratiche che rischiano di vanificare l'approvazione di una legge di disciplina di tutto il settore educativo, per lungaggini burocratiche e tecnicismi procedurali incomprensibili visto che la legge regolamenta dei professionisti e non prevede costi alcuni per lo Stato.

Dopo l'approvazione alla Camera e il parere positivo di ben 11 commissioni parlamentari, nel secondo turno al Senato solo la commissione bilancio, tutte le altre hanno dato parere positivo, deve ancora "capire" e chiede relazioni tecniche che rischiano di vanificare decenni di lotte di educatori e pedagogisti che ancora aspettano un segnale di apprezzamento dallo Stato, visto il silenzioso quanto pregevole lavoro che svolgono accanto ai più deboli. “Siamo stanche/i di aspettare !! Tutti a Roma a protestare!!”.L'APEI è l'Associazione dei Pedagogisti e degli Educatori Italiani che unisce i professionisti dell'educazione dei servizi pubblici e privati ed opera ai sensi della Legge 4/2013 in materia di professioni non organizzate in ordini o collegi.(notizia segnalata da