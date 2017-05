Proteste antigovernative in Venezuela. Ucciso un altro giovane

CARACAS, 24 MAGGIO – Ancora una vittima delle proteste che proseguono in Venezuela contro il governo Maduro. Un giovane è stato ucciso durante la notte scorsa, questa volta a Valera, la principale città dello stato di Trujillo, ad ovest di Caracas.

Ieri, sono morti due ragazzi, di 18 e 19 anni, negli incidenti scoppiati a Barinas; la casa natale di Hugo Chavez è finita in fiamme.Il bilancio delle vittime sale a quota 61.La manifestazione, iniziata con l’obiettivo di “chiedere la fine della violenza, uccisioni e la violazione della Costituzione”, è degenerata da quando, lo scorso 29 marzo il Tribunale Supremo di Giustizia, controllato dal governo, ha tentato di assumere il potere giudiziario, sottraendolo al Parlamento, nel quale l’opposizione ha la maggioranza. Dopo una serie di proteste e di forti pressioni da parte della politica internazionale, la Corte Suprema venezuelana si è vista obbligata a fare marcia indietro e a ritirare le sentenze con cui aveva esautorato il Parlamento. Nel frattempo, una sentenza della magistratura ha impedito al leader dell’opposizione Henrique Capriles, candidato alle presidenziali e sconfitto da Maduro nel 2013, di candidarsi a incarichi politici per 15 anni.Questi i motivi principali che hanno portato la popolazione a opporsi e a scendere in piazza.

Alessia PAnariello