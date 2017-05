Provincia Caserta in crisi: scuole chiuse da martedì

CASERTA, 14 MAGGIO - Chiuderanno probabilmente martedì prossimo le tre scuole superiori del Casertano - l'istituto Tecnico-Professionale Mattei, i Licei Nifo di Sessa Aurunca e Cirillo di Aversa - in cui sono stati riscontrati gravi problemi strutturali agli edifici che ospitano le classi in seguito ai sopralluoghi effettuati dai carabinieri e dai tecnici della Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere.

Per gli stessi motivi, qualche giorno fa i carabinieri hanno sequestrato su ordine della magistratura l'Istituto Tecnico Buonarroti di Caserta. La chiusura delle scuole è legata ai gravi problemi finanziari della Provincia di Caserta, cui per legge compete la manutenzione delle superiori.

L'Ente ormai da settimane non ha più soldi in cassa per far fronte alle proprie funzioni a causa di un dissesto dichiarato a fine 2015 e aggravatosi per il prelievo forzo del Governo, che negli ultimi due anni ha prelevato direttamente dalla tesoreria provinciale oltre 70 milioni di euro.