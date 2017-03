Chieti, torneo femminile pugilato: 26enne mestrina in gravissime condizioni

CHIETI, 19 MARZO - Dramma sul ring durante il torneo femminile di pugilato in corso a Chieti, dove si sono riunite oltre centocinquanta atlete provenienti da tutta Italia.

La giovane mestrina Francesca Moro, ventisei anni, pugile tesserata per la Union Boxe Mestre 1948, è ricoverata in ospedale in seguito ad un delicato intervento chirurgico. Francesca Moro si è accasciata sul ring subito dopo aver concluso il suo incontro.

La giovane è stata dapprima portata all'ospedale di Chieti e poi trasferita d'urgenza a quello di Pescara nel reparto di Neurochirurgia dove è stata operata d’urgenza a causa di una emorragia cerebrale. Dalle prime notizie si è appreso che Francesca Moro è una ex studentessa del liceo Giordano Bruno nonché studentessa universitaria a Padova.

Luna Isabella

(foto da infooggi)